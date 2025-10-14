Эксперт объяснил, для чего надо метанол вводить в систему ЕГАИС
Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, в интервью интернет-порталу "МК" объяснил, для чего нужно вводить метанол в систему ЕГАИС.
Ян Хайцеэр отметил: "То, что касается метанола, мы очень последовательно говорим много лет, не один раз и вместе с законодательной властью. В том числе о том, что метанол надо ввести в систему ЕГАИС. И тогда, когда появится контроль, можно будет наблюдать куда, собственно говоря, идет этот метанол, не попадает ли он в суррогатный алкоголь, потому что эта история вся будет контролироваться". Эксперт заявил: "Ну и самое главное, те самые доступные для большинства автолюбителей баклажки с незамерзающей жидкостью, их можно будет нормально, цивилизованно, уплачивая налоги, производить и заливать в автомобиле".
Вице-президент Национального автомобильного союза сказал:
"Давайте будем реалистами, 99% людей не пьют из этих баклажек, подкрашенных тем более, алкоголь для того, чтобы прийти в состояние алкогольного опьянения. Они его заливают в омыватель. И это гораздо дешевле, нежели чем жидкости на основе других компонентов, фактически этанола. И мы видим огромную разницу в цене на заправке на жидкость, которая на основе этанола, и жидкость, которая продается вдоль дороги. И еще раз, большинство людей ее покупают и заливают в свои автомобили. И вот все это нужно привести в порядок. И выиграет от этого государство в виде поступления налогов, потребитель, который зимой будет заливать жидкость, от которой, кстати, не болит голова. Например, я не могу заливать вот эту жидкость на основе этанола, потому что она настолько вонючая, что у меня через некоторое время просто голова начинает болеть. И так, к сожалению, у большинства, кого я знаю". Ян Хайцеэр почеркнул: "Таким образом, государство получает налоги и контроль за метанолом. Если мы вводим эту систему ЕГАИС, то, соответственно, шансы попасть в суррогат и кем-то быть выпитым тоже минимизируются. Все довольны: граждане, государство, бизнес, который является частью государства и частью граждан, наступает в этом отношении консенсус.У нас же очень много метанола экспортировалось, так опять бизнес получал доход, а государство, соответственно, налоги. А сегодня по ряду обстоятельств эта история максимально усложнена. Поэтому логично то, чем все пользуются, чем все довольны, узаконить, поставив под контроль".