Для чего надо метанол вводить в систему ЕГАИС

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, в интервью интернет-порталу "МК" объяснил, для чего нужно вводить метанол в систему ЕГАИС.

Ян Хайцеэр отметил: "То, что касается метанола, мы очень последовательно говорим много лет, не один раз и вместе с законодательной властью. В том числе о том, что метанол надо ввести в систему ЕГАИС. И тогда, когда появится контроль, можно будет наблюдать куда, собственно говоря, идет этот метанол, не попадает ли он в суррогатный алкоголь, потому что эта история вся будет контролироваться". Эксперт заявил: "Ну и самое главное, те самые доступные для большинства автолюбителей баклажки с незамерзающей жидкостью, их можно будет нормально, цивилизованно, уплачивая налоги, производить и заливать в автомобиле".

Вице-президент Национального автомобильного союза сказал: