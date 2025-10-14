Гибрид Li Auto L9 прошел 367 тысяч км и сломался: причины и стоимость ремонта

У гибридного кроссовера Li Auto L9, ежедневно курсирующего между Москвой и Краснодаром, произошел отказ двигателя внутреннего сгорания. Блогеры канала Faker_Autogroup разобрались, что случилось, и ответили на вопрос: что дешевле - капремонт или покупка контрактного агрегата.

Причина поломки

К моменту полной разборки суммарный пробег L9 на ДВС и электротяге составил 376 тысяч км. После разбора авто выяснилось, что причина отказа - износ узла ГРМ: растяжение цепи и поломка натяжителя привели к перескоку фаз, загибу клапанов и повреждениям цилиндро-поршневой группы. Зафиксированы овальность цилиндров более 0,1 мм и трещина в блоке.

Как ездили

Со слов владельца автомобиля, эксплуатация велась преимущественно на трассе при стабильных 3,5-4 тысяч об/мин; масло меняли примерно раз в 10-12 тысяч километров. Регламентное обслуживание цепи ГРМ до отказа не проводилось - участники проекта признают, что при таких пробегах износ узла был неизбежен. Гарантию на выполненный ремонт сервис не заявляет.

Что сделано и сколько стоит

Для восстановления работоспособности автомобиля были выполнены гильзовка всех четырех цилиндров, установка новой головки блока цилиндров в сборе, замена поршней с кольцами, вкладышей и сопутствующих деталей. После сборки двигатель запущен - автомобиль вернули в эксплуатацию.

Оценка затрат: мехобработка и запчасти - около 135 тысяч рублей, работы по переборке и монтажу - около 160 тысяч рублей, итого порядка 295 тысяч рублей.

Контрактный агрегат предлагался за 390-450 тысяч рублей.

Выводы

В заявленном режиме эксплуатации ресурс штатного ДВС Li Auto L9 составил около 310 тысяч километров до капитального вмешательства. В указанном режиме эксплуатации (трасса, 3,5-4 тысячи об/мин) износ цилиндро-поршневой группы ускоряется.

Экономически капитальный ремонт сопоставим или дешевле установки контрактного агрегата, но итоговый выбор зависит от состояния блока и готовности владельца принять риски.