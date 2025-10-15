Эксперт назвал известные недостатки автомобилей Skoda

Эксперт Ковалёв считает: от некоторых Skoda нужно держаться подальше. Даже самые авторитетные автопроизводители нередко допускают ошибки, за которые потом приходится расплачиваться владельцам машин. В целом продукция принадлежащей концерну Volkswagen фирмы надёжна, но есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного экземпляра.

У Superb и Octavia всех поколений автомобильный эксперт Александр Ковалёв назвал проблемным местом электросистему. Притом сбоить могут блоки управления, переключатели и элементы проводки.

У младших семейств Fabia и Rapid недостаточно выносливыми считаются роботизированные коробки передач — это особенно касается вариантов 2008—2011 годов выпуска, где установлен неудачный агрегат DQ200.

«Избегать этих моделей целиком не стоит, но выбирать нужно, понимая риски», — рассказал изданию RG.RU г-н Ковалёв, особо рекомендовавший воздержаться от приобретения тюнингованных автомобилей.

