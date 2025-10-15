Названы преимущества Toyota в условиях растущего утилизационного сбора

Эксперт назвал преимущества Toyota в условиях растущего утилизационного сбора. По данным аналитиков, количество проданных новых автомобилей марки возросло практически в 1,5 раза, достигнув показателя в 3 308 единиц. Благодаря возросшим продажам компания уже второй месяц подряд сохраняет место в «десятке» самых популярных среди россиян, поднявшись в сентябрьском рейтинге на восьмую строчку.

© Quto.ru

Стабильный спрос на Toyota объясняется несколькими причинами. Главной из них автоэксперт Юрий Чистов назвал репутацию феноменальной надёжности. По его мнению, дело не столько в объективных показателях, сколько в сложившемся у миллионов россиян убеждении, что эти машины обладают почти мистическим ресурсом прочности. Отчасти это мнение имеет под собой основания. Чистов отметил, что производитель придерживается высочайших стандартов на производстве, а многие его наработки в области организации конвейерного процесса стали ориентиром для всей автоиндустрии.

Кроме того, компания не стремится слепо следовать за модой на новейшие технологии, как это часто делают европейские конкуренты, и, например, менее активно переводит свой модельный ряд на малолитражные турбированные двигатели.

Ещё одним весомым аргументом в пользу японской марки специалист считает её предсказуемую ликвидность на вторичном рынке. В отличие от некоторых других брендов, автомобили которых могут быть технически исправны, но оставаться «товаром для узкого круга», с Toyota подобная ситуация практически невозможна, и эта уверенность в будущей выгоде от продажи дополнительно привлекает новых клиентов

Что касается недавнего повышения утилизационного сбора, то, по мнению эксперта, марка всё равно оказывается в более выигрышной ситуации. С одной стороны, в её модельной линейке достаточно автомобилей с моторами мощностью до 160 лошадиных сил, что является комфортным порогом для многих покупателей. С другой — такие мощные внедорожники, как Toyota Land Cruiser 300, по сути, не имеют прямых соперников, поскольку предлагаемый китайскими производителями аналог не способен составить им конкуренцию в плане статуса и имиджа.

Чистов уверен, что россиянин, мечтающий о такой машине, скорее всего, пожертвует другими тратами, но в итоге приобретёт именно этот автомобиль, если желание будет действительно большим.