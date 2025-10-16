«За рулем» назвал лучшие шипованные шины за 5-6 тысяч для массовых авто

«За рулем» назвал лучшие шипованные шины за 5-6 тысяч рублей для массовых авто

Близится зимняя пора, и многие автомобилисты наверняка задумаются о покупке новых зимних шин.

Эксперт Александр Виноградов в новой статье «За рулем» рассказывает, какие шины можно подобрать на зиму для авто массового сегмента – Hyundai Solaris, Lada Vesta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и других популярных моделей В-класса. Размерность выбрана самая ходовая – 185/65 R15. Все рассматриваемые шины разбиты по типу – фрикционки и шипованные – и по ценовым группам: до 5000 рублей, от 5000 до 6000 рублей и дороже 6000 рублей.

Давайте остановимся на шипованных шинах среднего ценового сегмента: что можно купить к грядущей зиме за 5-6 тысяч и не пожалеть?

Примерные цены на шины

Maxxis NP5 Premita ice Nord – от 5400 до 5600 рублей;

Cordiant Snow Cross – от 5400 до 5600 рублей;

Cordiant Snow Cross 2 – от 5600 до 5700 рублей;

Cordiant Snow Max 7000 – от 5800 до 5900 рублей;

Torero MP30 – от 5900 до 6000 рублей;

Ikon Nordman 5 – от 5900 до 6100 рублей.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»: