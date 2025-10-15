Что на самом деле важно автовладельцам при выборе шин

Опрос в Telegram-каналах «Автостат» показал, какие факторы действительно влияют на покупку автомобильных шин. Более 900 участников исследования в октябре этого года расставили приоритеты.

© За рулем

Выяснилось, что главным критерием для половины автовладельцев (49%) стали технические параметры – не только размерность, но и различные индексы, характеризующие конкретную модель шины. Вторым важным фактором оказалась цена, которую отметили 46% респондентов. На третьем месте расположилась известность бренда с результатом 38%, что создает дополнительные сложности новым производителям на рынке.

Личный опыт и отзывы других владельцев разделили голоса участников – 32% и 31% соответственно. При этом автор заметки признается, что личному опыту доверяет значительно больше, чем отзывам, зная специфику их написания.

Неожиданностью стало скромное влияние шинных рейтингов – лишь 13% опрошенных ориентируются на них при выборе. Хотя профессиональные тесты автомобильных изданий могут быть весьма полезными. Еще меньшее доверие вызывают обзоры блогеров, которые часто носят ярко выраженный рекламный характер.