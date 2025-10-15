У кого лучше покупать автомобиль с пробегом

Специалисты сервиса "Авто.ру" сравнили объявления трех категорий продавцов - официальных дилеров, профессиональных продавцов и частных владельцев. Согласно исследованию аналитиков, более 80% объявлений от дилеров и перекупщиков соответствуют критериям "хорошего" состояния автомобиля.

© РИА Новости

В выборку попадали машины не старше 7 лет, с пробегом до 140 тысяч км, количеством владельцев не более двух, числом зарегистрированных ДТП - не более одного, а также без юридических ограничений.

По результатам анализа, наибольшая доля "чистых" предложений приходится на профессиональных продавцов - 83% по стране. У дилеров этот показатель составил 81%, а у частных продавцов - 72%.

Региональная статистика выглядит схожим образом. В Москве доля "хороших" объявлений у профессиональных продавцов достигла 88%, у дилеров - 78%, у частников - 71%. В Санкт-Петербурге показатели составили соответственно 83%, 80% и 67%.

Таким образом, отмечают аналитики, на вторичном рынке автомобилей в России наибольшую прозрачность обеспечивают сделки с профессиональными участниками - автосалонами и перекупщиками.