Hongqi H5 прошел разбор в "Клубном сервисе"

"Клубный сервис" разобрал седан H5 от премиального бренда FAW - Hongqi. Ведущий Илья Свиридов при содействии мастеров сервиса детально изучил кузов, подвеску, моторный отсек и электронику, отметив, что за эффектным обликом скрывается вполне заурядная техника, близкая к массовым моделям FAW и Mazda.

Силовой агрегат

Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью около 220 л.с., схожий по характеристикам и конструкции с двигателями семейства EA888 концерна Volkswagen.

Блок цилиндров и головка - из легкого сплава, без ремонтных гильз. Система измерения уровня масла - механический щуп, что, по мнению эксперта, "надежнее электронных датчиков". Заявленный ресурс агрегата - около 250 тысяч километров.

Коробка передач - 8-ступенчатый классический "автомат", предположительно основанный на технологии Aisin, но без маркировки производителя. Привод - передний, несмотря на наличие конструктивных элементов, позволяющих установить трансмиссию для полного привода.

Конструкция кузова и безопасность

Разбор показал, что силовая структура кузова Hongqi H5 во многом повторяет решения Mazda, с которой концерн FAW сотрудничает на внутреннем рынке Китая. В конструкции использованы массивные пороги и стальные усилители дверей, обеспечивающие базовый уровень пассивной безопасности.

При этом эксперт обратил внимание на упрощенные решения: крепление ремней безопасности болтами малого диаметра, открытые сварочные швы и видимую проводку в петлях крышки багажника.

Подвеска и ходовая часть

Задняя подвеска - многорычажная, но с рядом нестандартных технических решений. По словам специалиста, часть элементов заимствована у моделей Volkswagen, а часть переработана под китайские производственные стандарты.

Передний подрамник выполнен из легкого сплава толщиной около 7 мм, однако имеет смешанное крепление рычагов - часть болтов вкручена прямо в кузов.

Задние тормоза оснащены электроприводом стояночного тормоза, но без вентилируемых дисков. Эксперт охарактеризовал конструкцию как "достаточную для городского такси, но не для премиального седана".

Салон и шумоизоляция

Автомобиль получил значительное количество вибро- и шумоизоляции, включая герметик, нанесенный по всему полу. Под ковролином - цельный шумоизоляционный слой с пеной, повторяющий контуры кузова. По мнению автора, уровень акустического комфорта "вполне приемлем для автомобиля за три миллиона рублей".

В отделке дверей использованы простые материалы и синтепон, акустика - безымянная, закрепленная саморезами. Крепления пластиковых панелей и элементов интерьера, по конструкции схожи с решениями Mazda и Volkswagen.

Выводы

Эксперт "Клубного сервиса" пришел к выводу, что Hongqi H5 - не столько премиальный, сколько имиджевый продукт, рассчитанный на покупателей, желающих получить эффектный и крупный седан по умеренной цене.

"Это автомобиль, созданный на стыке технологий FAW, Mazda и Volkswagen. По сути, отличное такси для города - комфортное, тихое, но без настоящего премиума", - отметил автор.

При этом он подчеркнул, что модель действительно производит впечатление внешне и может быть востребована как недорогая альтернатива бизнес-седанам на рынке, где европейские бренды практически исчезли.

Hongqi H5 выпускается концерном FAW и является младшей моделью в линейке бренда, исторически связанного с представительскими автомобилями для китайского правительства.

Официальная стоимость Hongqi H5 на российском рынке варьируется от 3,39 до 3,89 млн рублей.