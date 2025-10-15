Чем грозит авторынку перенос введения нового утильсбора

Накануне стало известно, что первый вице-премьер Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу оперативно представить предложения по переносу даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на 1 декабря. Дилеры и эксперты отрасли рассказали "Российской газете", что это даст рынку.

Как отмечает директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, предоставление краткого переходного периода являлось насущной необходимостью для участников рынка, включая тех, кто уже осуществил предоплату за автомобили.

"Возникшие логистические сложности и значительная нагрузка на таможенно-логистические хабы подтвердили обоснованность этого решения. В связи с чем, перенос сроков вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора представляется абсолютно логичным и взвешенным шагом. При этом принципиально важно подчеркнуть, что речь не идет о пересмотре или отмене самой реформы. Мы поддерживаем проект в его текущей редакции и ожидаем его принятия. Корректировка сроков реализации призвана обеспечить плавный переходный период и позволит всем сторонам адаптироваться к новым условиям. Что касается влияния на рынок, мы не прогнозируем тектонических сдвигов. Возможно, некоторые показатели октября окажутся несколько ниже первоначальных прогнозов, однако это позволит избежать вымывания спроса в последующие периоды. В итоге мы ожидаем более сбалансированной и стабильной динамики рынка в октябре-декабре. Таким образом, перенос на один месяц является своевременной и адекватной мерой", - отмечает Иванов.

В то же время директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров считает, что перенос введения новых правил расчета утильсбора на 1 января уже практически очевиден.

"Для рынка это означает, что в последние месяцы года - с октября по декабрь - объемы импорта новых легковых автомобилей заметно вырастут как по официальным каналам, так и в рамках параллельного импорта. Компании постараются максимально завезти автомобили до вступления новых ставок в силу, чтобы избежать удорожания", - добавляет он.

Генеральный директор ГК Интерлизинг Артем Алешкин напоминает, что пересмотр утильсбора приведет к росту цен на автомобили мощностью свыше 160 л.с.

"Рост цен будет заметен во всех сегментах, особенно на авто с большим объемом двигателя. Например, Geely Monjaro подорожает примерно на 840 тыс. руб., Toyota RAV4 2.0 л - на 750 тыс. руб., а версия 2.5 л - почти на 2 млн рублей. Электромобили подорожают от 1,5 до 3 миллионов рублей, в зависимости от мощности. Land Cruiser и внедорожники с двигателями более 3 литров увеличатся в цене примерно на 2,5 миллиона рублей, BMW X5 и Mercedes 3-литровые - порядка 2 миллионов рублей. Никакие модели не исчезнут с рынка, но произойдет сдвиг спроса - физлица будут покупать меньше мощных автомобилей, больше - маломощных. При этом импорт и продажи мощных автомобилей составляют около 3-4% от общего объема, так что влияние на рынок будет не критично. Юридические лица продолжат ввозить мощные авто, однако продажи электромобилей и гибридов через юрлица снизятся", - отмечает Алешкин.

Руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев уверен, что с введением порога для льготных ставок утильсбора поставки машин все больше будут оставаться прерогативой официальных профессиональных игроков рынка. Рынок станет еще более цивилизованным: официальные поставщики это прежде всего официальная гарантия и защита прав потребителей.