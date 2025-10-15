Тест Bestune T90: крупный, но не очень дорогой кроссовер

Много автомобиля свои деньги — кто только не пытался сделать идеальный продукт по этому рецепту. Отлично получалось у Шкоды, весьма преуспели Kia и Hyundai. Китайские производители и вовсе приняли эту формулу как девиз. А потом из неё выросли. И вот, крупный, но не очень дорогой Bestune T90 пытается вернуться к разумной простоте.

Т90 — автомобиль довольно большой: по длине он сравним с Chery Tiggo 8 Pro. При этом его колесная база на 6 сантиметров больше. В контексте автомобилей для водителя это означает бóльшую устойчивость на прямой, но в реальном мире дачи-школы-ашана это прежде всего прибавка к пространству салона. Обычно — за счет багажника. Но у Т90 и багажный отсек что надо: 560 литров под шторкой.

Он сразу, на языке сантиметров и литров говорит: я могу быть одним автомобилем в семье. Меня на всё хватит. А вам — хватит на меня. Ведь цены начинаются от 2 779 990 рублей. А если применить все акции и скидки и согласиться на автомобиль 2024 года выпуска, то можно взять его за 2 129 990 рублей. И тут без предисловий хочется спросить: в чем подвох? Это мы и пытались выяснить во время дорожного теста Bestune T90. И вот он, список этих подвохов.

У него консервативный дизайн. Сложные штампованные изгибы будто прибыли из конца двухтысячных. Ну или из тех времен, когда китайские производители уже купили дорогое штамповое оборудование и перестали копировать европейские модели, но еще не начали задавать тон в автомобильном дизайне. А сейчас, признаем, это уже происходит.

Так что внешность T90 может нечаянно обмануть: на самом деле это свежая модель, а не выведенная на рынок из запасников.

Кое-что в салоне напоминает о его невысокой цене. Впрочем, Bestune T90 старательно пытается скрыть экономию. Кому-то в глаза бросятся толстые рамки экрана (если вы пересели из Тойоты, то не заметите их, но после Jaecoo J7 не впечатлитесь) и в целом отсутствие каких-то запоминающихся решений в интерьере. Но дизайнеры не собирались так просто сдаваться. Сочетание темно-вишневого цвета с бежевым делает салон из недорогих материалов богаче и уютнее. Пластик в цвет кожи — отличная идея.

Базовая комплектация сравнительно скромная. У Bestune T90 нет беспроводной зарядки, регулировки поясничного упора кресел, обогрева лобового стекла и заднего дивана, подсветки в противосолнечных козырьках и бардачке.

Вопрос: зачем на всём этом экономить? Вероятно, для того, чтобы включить «в базу» оборудование, которое больше впечатляет покупателей. Например, проекцию данных на лобовое стекло. Да, она есть у всех Т90! Как и панорамная крыша. И система кругового обзора с функцией «прозрачного шасси» на 12,6-дюймовом дисплее.

Еще один признак экономии, правда не на клиенте, а для клиента: лишь одной версии из пяти положены 19-дюймовые колеса. Во всех остальных — 18 дюймов и шины с высоким 60-процентным профилем. А значит, в те же арки совершенно спокойной поместятся «двадцатки» со вполне комфортным для кроссовера профилем 50. За такое умолчание в топовой версии и красивые картинки в буклетах владельцы могли бы расплачиваются более дорогими шинами и высокими затратами на шиномонтаж. Но Т90 всё же держится в смысловом русле разумной достаточности.

Bestune T90 бывает только переднеприводным. Когда-то семейной машиной считался универсал. А сегодня большой переднеприводный кроссовер — это тот же универсал, только более престижный, с большим клиренсом и толстыми шинами. То есть куда более функциональный автомобиль. Но все же признаем: если есть выбор по двигателям и трансмиссиям, хотелось бы и привод на все колеса, пусть и в качестве опции.

Версия 1.5 откровенно медленная. Турбомотор объемом 1,5 литра развивает 160 сил и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 9,3 секунды. Но это по заводским данным. В жизни такую динамику из Т90 еще пойди добудь. Впрочем, топить педаль с места как раз не стоит: 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями такого обращения не любит. У этих трансмиссий другие достоинства: КПД выше, чем у автомата или вариатора, а значит и меньше расход.

Нам же довелось большую часть маршрута проехать на двухлитровой машине с 8-ступенчатым автоматом Aisin и, разумеется, в полной комплектации. Пожалуй, в контексте рынка это вообще две разные машины. Поясним это в следующем пункте.

Версия 2.0 существенно дороже. Двухлитровый Bestune T90 2025 года в самой полной комплектации обойдется в 3 719 990 р. Разница огромная! Оценив динамику 245-сильной версии, констатируем: это по-прежнему очень выгодное предложение. Особенно сейчас, когда действуют существенные скидки. Большой, динамичный и упакованный под завязку автомобиль за 2,9 миллиона? Почему бы и нет! Полуторалитровая модификация теперь воспринимается не более чем опцией «мне только скарб для дачи довезти — неспеша, но много». И хорошо, что она есть.

Это не эталон драйверского автомобиля. У журналистов есть особая характеристика для подвески: «вменяемая». Обычно в нее включают и управляемость, и плавность хода. Означает она примерно следующее: если исключить из уравнения удовольствие водителя от азартного поведения машины, то всё остальное сойдет. Привычная схема со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади никаких чудес не обещает. И их нет: ход умеренно жесткий, при этом без откровенного тремора на мелких неровностях или раскачки на волнах асфальта.

Настройки есть и у силового агрегата, и у руля. В первом случае всё предсказуемо: спорт-режим заставляет коробку охотнее переходить вниз, дольше удерживать передачу, а еще оживляет реакции на газ. Во втором, увы, тоже без сюрпризов: электроусилитель делает руль «легче» или «тяжелее», но не прозрачнее или точнее. В этом смысле Bestune T90 мало отличается от любого другого случайно выбранного кроссовера.

И, как многие другие «китайцы», резковато стартует с места в первую секунду и точно так же резко отзывается на плавное нажатие тормоза. Возможно, это уже сформировавшаяся национальная китайская школа. Двухлитровый Т90 хотя бы оправдывает эти резкие манеры динамикой. Она как минимум достаточная даже для загруженной машины. Т90 быстро набирает крейсерскую скорость, не донимает лишним шумом и позволяет уверенно выходить на обгон.

Всё, подвохи кончились. Много автомобиля не бывает совсем бесплатно. Но сделать упор на количество, не упустив самых важных аспектов, у инженеров FAW получилось. У него нет полного привода, дорогих материалов отделки и кое-какого оборудования, которое есть у конкурентов. И он, конечно, не станет вашим напарником для типичного sunday drive — характером не вышел. Но на этом всё. Конечно, найдутся ещё какие-то мелкие огрехи. Например, на тестовом экземпляре автоматический стояночный тормоз приходилось выключать кнопкой уже после перевода селектора в D (и при этом у него зачем-то есть режим Autohold). Всплывали где-то небольшие ошибки русификации (редко), но ничего существенного к списку выше прибавить уже не доведется.

Крупный автомобиль всегда выглядит солидно. Что добродушный великан Geely Okavango на московских улицах, что Bestune T90 на парковке знаменитого на всю страну люксового отеля «Рыбзавод» в дельте Волги. Он здесь не чужак. И если бы тест T90 проходил не в степях Астраханской области, а где-то в избалованных городах-миллионниках, восприятие едва ли бы изменилось. Возможно, чуть отстающий от моды дизайн кроссовера позволяет ему не вызывать завышенных ожиданий. Ведь когда предстоит оценить недорогой для своего размера автомобиль, взвешивать приходится степень компромисса между инженером, технологом и бухгалтером. Плохо, когда об этом компромиссе не получается забыть. Хорошо, когда он не слишком заметен.

И если в Bestune T90 не ощущается какого-то подспудного дефицита, значит автомобиль скорее удался. У него нет никакого «вау», но создатели постарались дать владельцу какие-то приятные мелочи. Например, раздел быстрого доступа в меню, который водитель сможет наполнить иконками по своему желанию. Или настраиваемая кнопка со звездочкой на руле. Её функцию можно выбрать, будь то включение подогрева руля или камер кругового обзора.

Пожалуй, Bestune T90 не подойдет молодежи и тем, кто хочет ретранслировать через автомобиль некий образ. Этот кроссовер скорее для семьи, которая не сидит на месте. Дача или путешествия — не так важно. Это выбор тех, для кого простор на заднем ряду важнее числа и типа USB-розеток. /m