Специалист проанализировал идею установления предельной стоимости топлива на АЗС

Фролов: рост средних цен, который отмечает Росстат, уже ни о чем не говорит

Александр Фролов, заместитель руководителя Института национальной энергетики и главный редактор портала «Инфотек», высказался по поводу инициативы введения ограничения цен на топливо на автозаправочных станциях.

Он считает, что в моменты резких колебаний стоимости топлива всегда находятся те, кто предлагает её «заморозить». Эта идея находит отклик у населения, поскольку люди надеются, что такие меры помогут избежать дальнейшего роста цен. Однако Фролов сомневается в эффективности подобных предложений.

По словам Фролова, увеличение стоимости топлива связано с высокими закупочными расходами. Он предложил обратиться к данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи для получения актуальных котировок бензина и дизельного топлива. Например, стоимость 95-го бензина составляет примерно 79 200 рублей за тонну, что эквивалентно около 61 рублю за литр. Однако, цены на АЗС могут быть выше из-за затрат на транспортировку, хранение и уплату налогов.

Также Фролов в беседе с Радио КП обратил внимание на то, что данные Росстата не всегда точно передают реальную ситуацию. Он предложил сравнить стоимость топлива в разных районах одного города, чтобы увидеть разницу в несколько рублей, что указывает на то, что средние показатели могут не давать полного представления о положении дел.

Кроме того, Фролов подчеркнул, что проблема повышения цен на топливо актуальна не только для России. Даже в странах с развитой нефтедобычей стоимость автомобильного топлива зависит от налоговой политики. В России налоги составляют около 70-75% от цены топлива и постоянно растут, что способствует увеличению стоимости бензина и дизеля.