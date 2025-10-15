Крылатые габариты и сила пользовательских настроек: тест-драйв Hongqi HS7

Спустя два года после официальной презентации второго поколения Hongqi HS7 на Шанхайском автосалоне его продажи стартуют в России. Автомобиль сильно изменился и внешне, и технически, лишившись своего самого мощного и для многих важного аргумента – 3-литрового двигателя. Как теперь воспринимается этот 7-местный лайнер? А это мы узнаем в ходе первого официального тест-драйва новинки.

© Колеса.ру

Hongqi – один из немногих китайский автобрендов, который в полном смысле слова может претендовать на статус премиального. Как-никак, автомобиль высшей партийной элиты с более чем полувековой историей, а это вам не выдуманная недавно марка – синтетическое изобретение ловких маркетологов, рассчитывающих на повышенную норму прибыли. Тут чувствуются подход, вдумчивость и настрой. Поэтому познакомиться со вторым поколением флагманского кроссовера было весьма любопытно.

Дела технические

Автомобиль построен на принципиально новой платформе с поперечным расположением двигателя, а не продольным, как в первом поколении. Соответственно, базовый привод сместился с задней оси на переднюю, но в нашу страну (по крайней мере, пока) будут поставляться кроссоверы только в полноприводной модификации.

За передачу момента на обе оси отвечает муфта Haldex шестого поколения с гидравлическим управлением, интегрированная в задний редуктор.

Крутящий момент в 380 Нм выдает бензиновый турбированный 2-литровый 245-сильный двигатель CA4GC20TD, оснащенный мягкой 48-вольтовой гибридной установкой со стартер-генератором. Забегая вперед скажу, что больших ожиданий с ней связывать не стоит, но в нужный момент, чаще всего при старте, она действительно помогает разгоняться быстрее.

Двигатель полностью алюминиевый и, как утверждается, разработан собственными силами компании. В нынешней версии мотор считается беспроблемным. Он оснащается ресурсным приводом ГРМ с цепью мелкого шага и двухканальным турбонаддувом с низкой инерцией. Впрыск – прямой, на обоих валах установлены фазорегуляторы.

В паре с мотором работает так же хорошо всем известная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin 8G45. Она уже прошла огонь, воду и медные трубы, поэтому каких-либо откровений по ее поводу быть не должно. Это адаптивная АКП, которая всегда будет стараться подстроиться под определенную манеру вождения. Если манера или стиль движения изменится, ее придется «переучивать», но это не мучительно и не долго. Главное – не требовать от коробки невозможного и иметь представление об алгоритмах ее работы.

Передний и задний подрамники и передние рычаги у нового HS7 алюминиевые, а кузов имеет двухстороннюю оцинковку гальваническим методом.

Дела эргономические

Функций и опций у Hongqi HS7 так много, что я даже не берусь начинать их перечислять. Но вот что удивительно: несмотря на наличие 10-позиционной электрорегулировки водительского сиденья, мне с очень большим трудом удалось найти для себя оптимальную посадку. Я так и сяк игрался рычажками, но удобное положение долго занять не мог – то ноги провисают, то спина напрягается. Да и подушка кресла коротковата. Правда, ситуацию спасает некое подобие оттоманки, которое тут называется подколенным упором. Этот упор хоть и не имеет электрорегулировок, однако площадь опоры увеличивает.

Впрочем, регулировка – это слишком громкое слово. Упор просто выдвигается или задвигается, и после того, как я выдвинул его полностью, несколько сотен километров прошли в комфортных условиях.

А вот подрулевой переключатель, отвечающий за круиз-контроль, при любой настройке так и остался для меня совершенно невидимым. Как бы я ни регулировал положение рулевой колонки и кресла, он всегда оставался спрятанным за широкими спицами рулевого колеса. Хорошо, что алгоритм оказался стандартным и понятным, и после небольшой тренировки я к рычажку привык и в дальнейшем успешно работал с ним вслепую.

Дела звуковые и драйверские

Найдя для себя идеальное положение за рулевым колесом, я принялся экспериментировать с пользовательскими настройками. Например, с пятью режимами движения и с настройкой звука аудиосистемы Dynaudio. Последняя, в принципе, неплоха, но лишена низких частот. Добиться от нее подобающего звучания и найти хоть немножечко басов удалось только после приложения определенных усилий. Производитель обещает 12 динамиков, однако не обещает сабвуфера. Звук чистый, кристально прозрачный, но прочувствовать настоящую глубину обволакивающего дюжиной колонок музыкального пространства непросто. Более-менее приемлемого качества музыки удалось добиться лишь благодаря использованию пользовательских настроек. Предустановленные варианты «Оригин.», «Динам.», «Мягкий» и «Выступ.» (так их названия отображаются на огромном 12,6-дюймовом планшете мультимедийки) очень сильно принижали достоинства аудиосистемы, поэтому я перешел в меню пользовательских настроек, где, немного помудрив с неким подобием эквалайзера, вывел звучание на более высокий уровень.

То же самое касается и настроек режимов движения. Их пользовательская настройка дает куда более позитивную отдачу, чем предустановленные варианты. Только она позволила мне как водителю, для которого базовый «Спорт» оказался чересчур спортивным, а «Комфорт» – слишком уж комфортным, слиться с автомобилем в драйверской гармонии.

Все потому, что хотелось получить от автомобиля больше эмоциональной отдачи. Все-таки 245 сил – это 245 сил, и эмоций в них должно быть достаточно. Разгон до ста километров в час за 8,8 секунды – не самый выдающийся показатель, но для респектабельного 7-местного лайнера – самое то. Он не должен быть слишком динамичным, чтобы не выглядеть суетливым, и не должен быть очень медлительным, чтобы не оказаться в числе опаздывающих. Вот только для получения такой динамики нужно опять заниматься настройкой.

Что важно: регулируется тут не только отклик педали газа. В Hongqi HS7, судя по своеобразным надписям в меню, можно настроить «Режим ускорения», «Хар. рул. упр.», «Характеристики привода» и «Хар. аморт.». Я довольно быстро нашел для себя приемлемое соотношение этих местами загадочных параметров, которое и использовал практически всю оставшуюся часть тест-драйва.

Ускоряется HS7 действительно ярко. Машину можно заставить сорваться с места так, что тело вжимает в спинку сиденья. А набрав приличную скорость, кроссовер переходит в крейсерский режим, когда ускорение воспринимается простым набором скорости по мере необходимости. Более резким, если нужно совершить динамичный обгон, или более плавным, когда приходится обходить длинный хвост неспешных дачников, тянущихся в загородном направлении.

Маневр в любом случае пройдет уверенно, четко и монументально. Только для этого, повторюсь, придется поколдовать с пользовательскими настройками. Если удастся подобрать их правильно, автомобиль будет двигаться так, как надо. А если нет, то рискуете сорваться в ребяческую нервозную суету или наоборот – пенсионерскую меланхолию. В общем, если хотите ехать красиво – потратьте время и настройте автомобиль под себя. Увы, штатные настройки не полностью раскрывают характер кроссовера и даже отчасти скрывают его возможности.

Дела салонные

Ехать на Hongqi HS7 и правда хочется красиво. На это подталкивает даже дизайн. Одни только фонари чего стоят: загораясь красными огнями габаритов, они представляют собой крылышки то ли ангела, то ли доселе нам не известного коммунистического божка. Чтобы это ни было на самом деле, смотрится эффектно и очень индивидуально.

При этом Hongqi HS7 не грешит вульгарностью, равно как и чрезмерной строгостью. Наверное, младшим представителям линейки бренда можно выглядеть более легкими и парящими, но для флагмана наилучшим образом подобает вот такой взвешенный угловатый стиль.

Впрочем, отчасти Hongqi HS7 – это автомобиль-компромисс, в равной степени и представительский, и семейный. Особенно ярко это заметно в салоне.

С одной стороны, три варианта оформления довольно чопорного внутреннего пространства с кожей Nappa и очень-очень дорогим натуральным эвкалиптом – это, конечно же, статус. Хотя, если честно, эвкалипт выглядит немного по-пластиковому: вероятно, такой эффект создает излишняя глянцевость покрытия, потому что в матовом исполнении он обычно смотрится внушительнее.

С другой стороны – три ряда сидений, столики в спинках передних кресел, трехзонный климат-контроль, 27 мест для хранения всякой мелочевки в виде всевозможных ниш, ящичков, кармашков, отсеков и прочая атрибутика, более подобающая семейным автомобилям. Был бы HS7 исключительно представительским, тут стояли бы два капитанских кресла. Ну или один роскошный диван. В общем, двойственность налицо, но это даже хорошо.

Кстати, о климат-контроле: с ним тоже не обойтись без пользовательских настроек. В режиме «авто» климат трудится по каким-то своим непонятным алгоритмам: температура потока может внезапно стать слишком горячей или холодной, а его направление – непредсказуемо измениться.

Дела денежные

Формально у Hongqi HS7 в премиальном сегменте только один сравнимый по размерам конкурент – Exeed VX. Но его стоимость стартует от 5,68 миллиона рублей. Да, оснащение у VX побогаче, но и совсем не бедный HS7, имеющий на борту полный комплекс электронных ассистентов и многие другие радости жизни, заметно дешевле: даже в топовой комплектации его цена составляет 4,99 миллиона.

При этом Hongqi HS7 – гибрид. Для кого-то это плюс, для кого-то – минус, но иным он быть не может. Нечто подобное предлагает GAC GS8. Но этот бренд трудно назвать премиальным, а мощность его гибридной силовой установки ниже – 190 л. с. К тому же стоит машина дороже (от 5,4 миллиона рублей), а мест в ней меньше – всего шесть. Правда, в салоне будут капитанские кресла.

Сравнимая по цене модификация GAC GS8 стоит 4,85 миллиона. Тут уже будут и 231-сильный двигатель, и близкий уровень оснащения. Судя по официальным данным, расход в смешанном цикле у GS8 примерно на четверть выше, чем у Hongqi HS7, но кому он интересен при стоимости автомобиля почти в пять миллионов?

Третий потенциальный конкурент – Geely Monjaro. Тут о премиальности говорить не приходится, однако комплектация у него сравнима с Hongqi, а цена при этом немного выше – 5,05 миллиона рублей.

В общем, наш герой оказывается в очень плотном и весьма решительно настроенном конкурентном окружении. Чтобы в нем выделиться, нужно нечто большее, чем просто исторически укоренившееся определение «премиальный». Найдет ли Hongqi HS7 для этого подходящие аргументы – покажут продажи, результаты которых мы узнаем только спустя какое-то время.