В России рекордно снизилось производство автомобилей

Российский автопром сократил выпуск на 12%, сообщает глава аналитического агентства «Автостат» в своем Telegram-канале.

«Предприятия российского автопрома за 9 месяцев выпустили 695 тысяч автомобилей и автобусов. Это на 12% меньше, чем в январе — сентябре прошлого года», — сообщил эксперт.

Спад производства в легковом сегменте чисто символический (-2%). В сегменте легких коммерческих автомобилей производство снизилось на 33%. Выпуск среднетоннажных грузовых автомобилей сократился на 60%, а тяжелых на 38%. Производство автобусов потеряло 30% от прошлогоднего объема.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.