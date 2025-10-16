Повышение утильсбора грозит локализацией автопроизводства в России

Информация о возможном повышении ставок утилизационного сбора на автомобили вызвала заметный резонанс на рынке. Как отметила генеральный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова в эфире проекта "Пульс", это "мощный социальный фактор, который добавляет рынку волатильности".

© ТАСС

По словам эксперта, которые приводит сайт "Китайские автомобили", бизнес проявляет повышенную активность, реагируя на неопределенность.

Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький считает, что в ближайшие недели китайские автопроизводители могут временно сократить поставки, чтобы избежать накопления складских запасов и сосредоточиться на реализации текущих партий автомобилей.

Беленький подчеркнул, что корректировка расчета утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с. - шаг в правильном направлении, который должен стимулировать организацию сборочных производств на территории России.

Это касается не только сборки, но и локализации поставок комплектующих, отметил эксперт.

Беленький напомнил, что в России уже есть предприятия, способные развивать локальное производство.

По его мнению, даже если введение новых правил утильсбора будет перенесено, их принятие неизбежно.

"Это вопрос времени - рынок адаптируется, а компании сосредоточатся на распродаже текущих запасов", - пояснил он.

Эксперт также указал на необходимость оптимизации модельных рядов. По его словам, некоторые китайские бренды сегодня пересекаются внутри собственных групп, конкурируя между собой. Оптимизация и снижение стоимости отдельных моделей дадут им преимущество: уже сейчас они понимают, какие машины стоит локализовать, а какие - нет.