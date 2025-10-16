Эксперты: повышение утильсбора грозит локализацией автопроизводства в России
Информация о возможном повышении ставок утилизационного сбора на автомобили вызвала заметный резонанс на рынке. Как отметила генеральный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова в эфире проекта "Пульс", это "мощный социальный фактор, который добавляет рынку волатильности".
По словам эксперта, которые приводит сайт "Китайские автомобили", бизнес проявляет повышенную активность, реагируя на неопределенность.
Директор по развитию компании CarCraft Борис Беленький считает, что в ближайшие недели китайские автопроизводители могут временно сократить поставки, чтобы избежать накопления складских запасов и сосредоточиться на реализации текущих партий автомобилей.
Беленький подчеркнул, что корректировка расчета утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с. - шаг в правильном направлении, который должен стимулировать организацию сборочных производств на территории России.
Это касается не только сборки, но и локализации поставок комплектующих, отметил эксперт.
Беленький напомнил, что в России уже есть предприятия, способные развивать локальное производство.
По его мнению, даже если введение новых правил утильсбора будет перенесено, их принятие неизбежно.
"Это вопрос времени - рынок адаптируется, а компании сосредоточатся на распродаже текущих запасов", - пояснил он.
Эксперт также указал на необходимость оптимизации модельных рядов. По его словам, некоторые китайские бренды сегодня пересекаются внутри собственных групп, конкурируя между собой. Оптимизация и снижение стоимости отдельных моделей дадут им преимущество: уже сейчас они понимают, какие машины стоит локализовать, а какие - нет.