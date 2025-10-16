Какое масло залить в роботизированную коробку?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях DSG с «сухим» сцеплением

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что в «сухом» роботе DSG использованы два разных вида масла?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Да. Семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач DSG концерна Volkswagen носит название «сухой» потому, что диски сцеплений не имеют масляной ванны.

Тем не менее, отличительной особенностью этой коробки является использование двух разных масел: в блоке управляющей мехатроники – одно, а в картере редукторной части с шестернями – другое.