Автоэксперт объяснил, выгодно ли АЗС разбавлять бензин

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление Союза автосервисов РФ о том, что автозаправочные станции (АЗС) торгуют разбавленным бензином, чтобы не повышать цены.

По словам специалиста, для значительной части игроков рынка просто невыгодно разбавлять топливо.

«Если кто-то это и делает, то это, скорее всего, маленькие заправки, которые находятся в некрупных городах России. Крупные сетевые игроки не заинтересованы в том, чтобы получить иски от пользователей из-за октанового числа бензина, не соответствующего заявленному. Это можно проверить на раз-два», — сказал Попов.

Как заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько, на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее кабмин РФ обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года.