Как правильно разбить стекло автомобиля

Эксперт Халилов: разбить стекло автомобиля — очень тяжело.

© Quto.ru

«На самом деле, стекло непросто разбить. Даже боковые стёкла очень тяжело разбить. Сколько историй, когда пытаются их бить руками, ногами, локтями, но это практически невозможно», — рассказал редакции Quto Эд Халилов, эксперт по выживанию, автор проекта «Наука выживать».

В китайском Чэнду несколько дней тому назад произошло страшное ДТП, в результате которого автомобиль Xiaomi загорелся: водитель оказался заблокирован внутри машины, а очевидцы происшествия не смогли ни открыть двери, ни разбить стёкла.

Как рассказал редакции Quto Эд Халилов, проходившим мимо людям стоило взять любой твёрдый предмет (кирпич, камень и тому подобное), но не пытаться разбить стекло руками — это может быть чревато серьёзными травмами.

«При этом бить надо — в угол стекла: верхний, нижний, любой. Но не по центру! Не надо думать, что голливудские фильмы, которые показывают, как стекло вышибается кулаком, это правда», — уточняет эксперт по выживанию.

Также автор проекта «Наука выживать» уточнил, что проезжающие автомобилисты могут использовать для спасения домкрат, огнетушитель или баллонный ключ. Ну, а находящиеся внутри повреждённой машины люди — вынутый подголовник кресла.

Ранее эксперты Quto рассказали, как избежать аварий ночью. Многие водители предпочитают тёмное время суток, правда, у ночного вождения имеется обратная сторона — статистика.