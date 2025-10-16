Названы причины износа масла в двигателе

Эксперт Ожогин рассказал, как часто нужно менять моторное масло

© За рулем

Константин Ожогин, эксперт компании Tamashi, сообщил, что срок службы моторного масла определяется рядом факторов, включая условия эксплуатации, состояние самого двигателя и качество смазочного материала.

Он отметил, что при тяжелых условиях старение масла происходит быстрее: короткие поездки, когда двигатель не успевает прогреться, частые запуски, езда в пробках, агрессивный стиль вождения, буксировка прицепов, эксплуатация в пыльной среде, а также слишком низкие или высокие температуры.

Эксперт рекомендовал при определении частоты замены масла учитывать рекомендации производителя и проводить индивидуальную оценку условий вождения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 705 тысяч рублей подешевел электрический кроссовер Evolute i-Sky.