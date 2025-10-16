Так ли страшен новый утильсбор на автомобили

Заработает ли с 1 ноября 2025 года в России новая методика расчета утилизационного сбора, разработанная Минпромторгом. По всей видимости, уже нет. Или не для всех. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили.

Ранее организация "Деловая Россия" попросила рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма расчета утилизационного сбора на автомобили на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями. Причем ни она первая, но стала последней каплей.

Напомним, что предложил Минпромторг. Для автомобилей с двигателем до 160 л. с. сохранится льготный порядок уплаты для физических лиц. Для машин мощнее сбор будет рассчитываться по коммерческим ставкам, которые в разы выше. Новая инициатива вызвала бурную реакцию у россиян.

На днях на заседании фракции КПРФ в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов, глава Минпромторга Антон Алиханов разъяснил, какие изменения в механизмы расчета предполагаются. И выразил уверенность, что повышение утильсбора для физлиз не повлияет на доступность популярных категорий автомобилей в стране. Он также объяснил, зачем вообще это требуется.

"У нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам 9 месяцев этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами. В дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка. Мы понимаем, что те компании, в том числе китайские, которые пришли и запустили заводы в Калуге, Калининграде, Липецке и других городах, все эти компании свои инвестиции прекратят, если мы не урегулируем эту ситуацию", - отметил Алиханов.

Уже сейчас, говорит министр, доходы федерального бюджета, которые обеспечивает утильсбор, вместо ожидаемого роста продемонстрировали сокращение.

"Мы по линии Минпромторга более 110 млрд рублей секвестировали. Сейчас предложено секвестировать еще 124 млрд рублей. Это те деньги, которые мы недособрали через утилизационный сбор. По сути, у нас сформировано отдельное направление-угроза, которое позволяет находить обходные пути. Это дестимулирует инвестиции со стороны наших новых партнеров, которые вкладывают в производство. Нам нужны дешевые автомобили. Но если убрать все пошлины, мы просто закроем огромное количество рабочих мест, которые работают в автомобилестроении", - сказал министр.

Увы, но почему-то в этих данных смешались в кучу как новые авто, которых по параллельному импорту завозится не так уж и много, так и подержанные, которые составляют абсолютное большинство. Да и схема с завозом на физическое лицо с последующей перепродажей не работает. Такую машину нельзя продать в течение года с момента ее ввоза, если уплачен только льготный утильсбор. И это отслеживается, в том числе в ГИБДД при постановке на учет. Год такая машина не может сменить владельца. Параллельный импорт у нас сокращается из года в год. В прошлом году он снизился на 20%, а в этом - еще на 40%. Так что чем выше утильсбор, тем меньше автомобилей к нам завезут. И тем больше денег не получит бюджет.

Завозились машины - завозились и запчасти. Но ввоз прекратился, и те, кто приобрел машины редких марок, остались у разбитого корыта

Общественное обсуждение проекта изменений показало негативную реакцию людей на такое новшество. Более 120 тысяч человек проголосовало против. И только 20 тысяч поддержало проект.

В Минпромторге, однако, подчеркивают, что около 88% автопарка в России укладывается в планку до 160 л.с., а это значит, что льготные условия в случае ввоза в страну машин сохранятся для большинства владельцев.

Надо сказать, что на рынке наблюдаются две тенденции. Первая - снижение продаж новых машин. Так, за 9 месяцев 2025 года в России было реализовано 895 923 легковых автомобиля - на 22,4% меньше, чем в январе - сентябре прошлого года. Вторая - старение автопарка. Средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в России, увеличился за год с 15,2 до 15,5 года, подсчитали в "Автостате". И предпосылок к омоложению парка эксперты не видят.

Накануне возможного объявленного повышения дилеры уже фиксируют всплеск спроса: покупатели стараются приобрести машину до вступления новых ставок в силу.

Многие даже заговорили о том, что с отечественного рынка исчезнет целый пласт машин, но эксперты отрасли с этим не согласны. Как отмечает директор направления "Авилон Премиум" АГ "Авилон" Николай Баскаков, повышение цен не станет препятствием для покупателей. Если человек захочет приобрести машину, то он ее купит.

"Это касается мощных моделей, таких как BMW X5M, X6M или Mercedes-Benz GLS 63 AMG. Разница будет лишь в том, что такие автомобили станут реже появляться в свободной продаже. Их будут чаще ввозить под конкретный заказ. Кроме того, увеличится доля автомобилей от официальных дилеров (юридических лиц), тогда как предложение от частных продавцов (физических лиц) сократится", - отмечает Баскаков.

В пресс-службе ГК "Автодом" считают, что автомобильный рынок неизбежно пройдет через период трансформации. Некоторые модели могут временно пропасть с рынка, но появятся новые предложения от производителей, сумевших адаптироваться к новым условиям.

"Главное - быть готовыми к изменению привычного ассортимента и цен. Полный уход некоторых марок с российского рынка маловероятен, однако ассортимент доступных моделей и их ценовая политика могут измениться", - добавили там.

По словам главы "Автостата" Сергея Целикова, подорожает все, но в разной мере.

"Что-то чисто символически, за компанию. Что-то сильно. А какие-то модели вообще не будет иметь смысла завозить. Тем более рубль начинает слабеть. Не исключаю, что бизнес доставщиков авто под заказ сейчас снимет сливки, отдохнет и начнет искать новые "проходные позиции". Возможно, что-то и найдет. Китай большой", - говорит он.

Но забыта еще одна важная часть этой истории - запчасти. Завозились машины какой-нибудь редкой китайской марки. Под них завозились и запчасти. Проданные машины худо-бедно обслуживались. Но ввоз прекратился. И владельцы этих моделей остались у разбитого корыта. Даже при небольшой поломке ждать запчасть придется месяцами и покупать ее втридорога.

Но каким будет решение Минпромторга - неизвестно. Либо уже оплаченные, но пока не прошедшие таможню авто будут принимать по старым ставкам, либо срок вступления в силу новых правил рассчета перенесут.