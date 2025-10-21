Как автомобиль законсервировать на зиму

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что перед консервацией машины на зиму нужно тщательно её помыть.

«Идеально при длительной стоянке установить автомобиль на подставки, чтобы разгрузить подвеску. Если гараж отапливаемый, можно приоткрыть окна, чтобы проветривался салон», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, также при подготовке авто к долгой стоянке не стоит оставлять бензобак наполовину заправленным — необходимо или выработать весь бензин, или полностью заправить машину.

В свою очередь, автоэксперт Егор Васильев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал об опасностях покупки автомобиля по параллельному импорту.

«Речь идёт о том, что когда мы завозим сюда машины по параллельному импорту, то, как правило, речь идёт о модификациях, не предназначенных для территории России. Отличий, особенно если мы говорим о европейцах, корейцах или японцах, очень и очень много», — предупредил он.

Как пояснил эксперт, может быть другое программное обеспечение, другие характеристики подвески, обработка кузова и т. д.

Ранее начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев рассказал об основных ошибках при сезонном шиномонтаже.