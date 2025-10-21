Автоэксперт Баканов: перед консервацией машины на зиму нужно тщательно её помыть

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что перед консервацией машины на зиму нужно тщательно её помыть.

Как автомобиль законсервировать на зиму
«Идеально при длительной стоянке установить автомобиль на подставки, чтобы разгрузить подвеску. Если гараж отапливаемый, можно приоткрыть окна, чтобы проветривался салон», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, также при подготовке авто к долгой стоянке не стоит оставлять бензобак наполовину заправленным — необходимо или выработать весь бензин, или полностью заправить машину.

