Автоэксперт раскритиковал идею обязать дилеров продавать авто с сезонными шинами

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» раскритиковал предложение обязать дилеров продавать машины с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними.

«Глупость несусветная. Пусть тогда запретят продавать летнюю обувь зимой, а зимнюю — летом. <...> Во-первых, некоторые автосалоны включают зимний комплект резины в стоимость машины. <...> А во-вторых, езда на летней резине зимой — косяк водителя, а не дилера. Человек при покупке машины в холодное время года обязан заранее позаботиться о зимней резине, если на ней стоят летние шины», — сказал эксперт.

О том, что в России автосалоны хотят обязать продавать машины с сезонными шинами, стало известно 16 октября 2025 года. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство промышленности и торговли.

До этого эксперты «Чек Индекса» заявили, что подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей.