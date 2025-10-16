Автоэксперт раскритиковал идею обязать дилеров продавать авто с сезонными шинами

В России раскритиковали идею обязать дилеров продавать автомобили с сезонными покрышками
Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» раскритиковал предложение обязать дилеров продавать машины с сезонными шинами: зимой — с зимними, летом — с летними.
«Глупость несусветная. Пусть тогда запретят продавать летнюю обувь зимой, а зимнюю — летом. <...> Во-первых, некоторые автосалоны включают зимний комплект резины в стоимость машины. <...> А во-вторых, езда на летней резине зимой — косяк водителя, а не дилера. Человек при покупке машины в холодное время года обязан заранее позаботиться о зимней резине, если на ней стоят летние шины», — сказал эксперт.
О том, что в России автосалоны хотят обязать продавать машины с сезонными шинами, стало известно 16 октября 2025 года. Соответствующее предложение уже направлено в Министерство промышленности и торговли.
До этого эксперты «Чек Индекса» заявили, что подготовка автомобиля к зиме в России обойдется в 38 тысяч рублей.
«При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года», - выяснили аналитики.