Эксперт Ревин рассказал, надо ли полагаться на индикатор неисправности двигателя

Автомобили прошлого века имели довольно скромный инструментарий для контроля исправности систем. В разных автомобилях присутствовали указатель температуры и лампочка перегрева, амперметр, вольтметр или просто лампочка неисправности генератора, указатель давления масла или контрольная лампа низкого давления. Всегда присутствовала лампочка контроля стояночного тормоза и уровня жидкости в бачке.

Еще в конце прошлого века страны Запада озаботились улучшением экологических показателей автомобиля и одновременно массово внедрили электронную систему управления двигателем.

Эта система обладает возможностью самодиагностики и в случае проблем зажигает сигнализатор «Check Engine». Но полнота оповещений очень разная.

Ошибки двигателя — постоянные и временные

В системе управления двигателем могут быть кратковременные отклонения параметров от нормальных. Система управления «видит» их и может запомнить. Если все быстро восстановилось, то сигнализатор «Проверь двигатель» не загорится. Но если какое-то отклонение параметра значительно и наблюдается в течение продолжительного времени, то чаще всего сигнализатор включится. Кроме того, серьезная неисправность отразится и на поведении двигателя при всех режимах:

при пуске мотора: незапуск, затрудненный пуск, двигатель пускается и глохнет;

при работе без нагрузки на холостом ходу: нестабильные обороты, сильная вибрация, перебои;

при движении автомобиля: снижение мощности, большой расход топлива, перебои в работе, глохнет в режиме торможения двигателем.

Что делать

При всех описанных выше неисправностях нужна диагностика. Если вы далеки от техники, то следует обратиться в сервис. Более продвинутые автолюбители могут предварительно оценить масштабы проблемы, подключив к разъему OBD-II диагностический адаптер типа ELM 327.

С помощью программы диагностики, установленной на смартфон, вы сможете прочитать ошибки, сохраненные в памяти блока управления двигателем. Сделайте скриншот экрана с перечнем ошибок, которых может быть несколько. Затем попробуйте сбросить все ошибки. Если они вскоре или сразу появятся вновь – дело серьезное.

Среди сравнительно простых работ, которые можно легко выполнить самостоятельно, находится замена датчиков системы управления двигателем, свечей и катушек зажигания. Гораздо сложнее диагностировать различные негерметичности впускного тракта.

О чем «Check Engine» не предупредит

К сожалению, электроника не всесильна. Водитель не будет предупрежден о множестве возможных чисто механических нарушений в работе двигателя. К таким относится:

предаварийное состояние приводного ремня, который вращает насос ОЖ, генератор, гидроусилитель руля и компрессор кондиционера;

предаварийное состояние ремня ГРМ, обрыв которого на большинстве автомобилей приведет к серьезному ремонту с заменой клапанов, а то и к перетряхиванию «низа» двигателя;

износ цилиндропоршневой группы и, соответственно, снижение компрессии;

приближающийся проворот вкладышей и еще многие-многие чисто механические проблемы.

Начну с примера. Вы на даче меняли тормозную жидкость в автомобиле. Проливали-проливали систему и в конце немного упустили уровень жидкости в бачке. Жидкости в принципе достаточно, уровень всего чуть ниже нижней метки. Но сигнализатор неисправности тормозной системы будет гореть ярко-красным огоньком. Останавливает вас патруль ДПС и, по нынешним правилам, отправляет вашу машину на эвакуаторе на штрафстоянку: неисправна тормозная система! А вас и семью (и домашних животных) высаживают прямо в чистом поле.

На собственном опыте скажу, что у редакционного автомобиля Lada Largus около года назад начал сбоить один из датчиков АБС, что приводило к загоранию красной лампочки неисправности тормозной системы и желтой «неисправность АБС» на скорости более 90 км/ч. Но при снижении она не гасла – только после перезапуска двигателя. Дальше беда самоустранилась.

В такой ситуации совет прост. Если вы уверены в исправности системы, ехать можно, но нужно либо отсоединить разъем датчика от тормозного бачка, либо проехать инспектора подальше, а затем сразу заглушить мотор. Обычно так делать не рекомендуют, так как это может свидетельствовать о том, что вы готовы вести долгую беседу. Но коварный глазок потухнет.

После окончания «разговора» советую не заводить мотор сразу, а порыться в документах или смартфоне. Как только сотрудник отойдет, можно запускать двигатель и продолжать движение.

То же самое относится и к сигнализатору неисправности рулевого управления. Электроусилитель, особенно на отечественных автомобилях, нередко «хулиганит»: то он дергает автомобиль в сторону, то руль наливается тяжестью — не повернешь. Если вы разбираетесь в технике, то просто удалите силовой предохранитель электроусилителя руля. Дальше поедете, конечно, на ремонт, с трудом вращая рулевое колесо, как это делали автомобилисты прошлого века, но зато без риска эвакуации автомобиля «с неисправным рулевым управлением».

Чтобы не переживать о скрытых поломках или чрезмерно изношенных расходниках, рекомендуем заезжать в автосервис на диагностики не реже одного раза в год, а лучше два раза – перед зимним и летним сезоном. И в случае сомнений совершать внеплановые проверки своего автомобиля.