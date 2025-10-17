Как нужно выбираться из автомобиля после аварии

Эксперт Халилов рассказал, как спасти человека из разбитого автомобиля. В китайском Чэнду несколько дней тому назад произошло страшное ДТП: нетрезвый водитель новейшего 1500-сильного Xiaomi SU7 Ultra буквально протаранил стальной отбойник, разделяющий встречные потоки. В результате столкновения машина загорелась, а водитель оказался заблокирован. И это породило массу споров: а, может быть, были шансы спасти несчастного автомобилиста?

Собеседник редакции Quto Эд Халилов, эксперт по выживанию, автор проекта «Наука выживать», уверен: шансы есть всегда! Но они радикально повышаются, если провести некоторую подготовку: и теоретическую, и практическую.

Так, в любом автомобиле перед водителем, возле зеркала заднего вида, лучше повесить простое устройство — небольшой молоточек, которым легко разбить стекло (такие можно увидеть, например, в общественном транспорте).

Представим ситуацию: водитель оказался заблокирован внутри разбитой машины, но стёкла оказались целы, а двери заблокированы, так как удар оказался настолько сильным, что дверные проёмы деформировались.

И тут пассажирам поможет вышеупомянутый молоточек! Он же — стеклобой. Они сейчас стоят около 1000 рублей, а если взять компактный вариант-брелок, то стоимость составит вчетверо меньше.

«При этом бить надо — в угол стекла: верхний, нижний, любой. Но не по центру! Не надо думать, что голливудские фильмы, которые показывают, как стекло вышибается кулаком, это правда», — уточняет эксперт.

Нет стеклобоя, а выбраться надо? Тогда можно воспользоваться… подголовником любого сиденья. Вынуть, а затем резким ударом двумя металлическими стержнями «высадить» стеклянную преграду.

«Если подголовник по непонятной причине вдруг не отстёгивается (вот такой день наперекосяк), то можно использовать металлическую пряжку ремня безопасности», — советует Эд Халилов.

По другую сторону автомобиля — снаружи — ситуация кажется более простой. Очевидцы происшествия подбегают, птыаются деблокировать пассажиров, но… не могут ни открыть двери, ни разбить стёкла.

В этом случае нужно искать любой твёрдый предмет (кирпич, камень и тому подобное), но не пытаться разбить стекло руками — это может быть чревато серьёзными травмами, включая оскольчатые переломы.

Автомобилисты, ставшие свидетелями происшествия, могут использовать для спасения пострадавших домкрат, огнетушитель или баллонный ключ — всем этим должен быть укомплектован любой автомобиль!

«Стекло разбивается — вытаскиваем человека. И только потом пытаемся потушить машину: если можете открыть капот, скинуть клемму аккумулятора — это просто прекрасно», — считает Халилов.

Нет таких навыков? Не надо геройствовать. Аналогичный совет действует, если пожар разгорелся слишком сильно, ведь дальше «может случиться всё что угодно». Поэтому берегите себя…