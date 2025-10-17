В каком возрасте водители чаще попадают в ДТП

Стало известно, в каком возрасте водители чаще попадают в аварии. Эксперты изучили изменения в страховом коэффициенте бонус-малус (КБМ), который используют страховщики при расчёте стоимости ОСАГО. Анализу подверглись данные 442 444 водителей в III квартале 2025 года, а изучали аналитики взаимосвязь между количеством ДТП, а также возрастом и стажем автомобилистов. Об этом говорится в исследовании сервиса bip.ru, которое проведено для Quto.ru.

В результате оказалось, что чаще всего виновниками аварий становятся начинающие водители в возрасте от 18 до 24 лет — на эту возрастную группу приходится максимальное количество пользователей с КБМ 1,76 — 9,6%.

Начиная с 25 лет коэффициент начинает снижаться и достигает максимального показателя (0,46) у автомобилистов в возрасте 55 лет и старше — на их долю приходится 49% безаварийных водителей.

«То, что доля безаварийных водителей начинает расти с возраста 30+ лет, закономерно. Чтобы получить КБМ 0.46 требуется не менее 10 лет безаварийного вождения, а к 30 годам большинство автомобилистов уже накапливают достаточный опыт», — пояснила главный аналитик bip.ru Ксения Панфилова.