Какие машины выбирают начинающие и опытные водители в России

Стало известно, в каком возрасте водители чаще попадают в аварии. Эксперты сервиса bip.ru провели исследование, в котором изучили зависимость изменений страхового коэффициента бонус-малус (КБМ) от возраста и стажа водителей. За основу были взяты данные 442 444 российских автомобилистов в III квартале 2025 года. Кроме того, специально для Quto.ru аналитики узнали, на каких машинах ездят новички и опытные водители.

В среднем, порядка 50% водителей в России ездит на машине возрастом от 11 до 20 лет. Ещё примерно треть граждан передвигается на технике моложе 10 лет (27%), на долю легковушек возрастом 21 до 30 лет приходится 19% российского парка, старше 31 года — 4%.

Самый старый автопарк находится на Камчатке (21 год), самый молодой — в Чечне (11 лет).

Как правило, начинающие водители ездят на возрастных легковушках, в то время как опытные предпочитают более свежий транспорт. Причём уточняется, что чем старше становятся россияне, тем выше доля автомобилей в возрасте от 0 до 10 лет.