Как изменился российский авторынок за 12 лет

Реклама с ценами на новые автомобили в России из 2013 года стала вирусной в интернете. «Газета.Ru» вспомнила рыночные реалии того времени и сопоставила стоимость бестселлеров российского авторынка 12-летней давности с их нынешними аналогами, которые предлагают купить официальные дилеры.

© Павел Ворожцов/ТАСС

В 2013 году в России было продано почти 2,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В пятерку моделей-бестселлеров вошли Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster и Volkswagen Polo. Среднегодовой курс доллара тогда составлял 31,85 рубля за единицу американской валюты, а средняя зарплата в стране оценивалась Росстатом в 29,9 тыс. рублей.

К 2025-му российский авторынок сжался вдвое:

по итогам года в стране будет реализовано 1,3–1,4 млн новых машин, прогнозирует Минпромторг. Лидер модельного рейтинга неизменен: по итогам трех кварталов 2025 года это Lada Granta с результатом 106 тыс. проданных машин. За ней следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50 и Geely Monjaro. Средняя зарплата, по данным Росстата, в первом полугодии составляла 96 тыс. рублей, а официальный курс доллара на сегодняшний день — 79,08 рубля.

Утилизационный сбор, который к 2025 году превратился в заградительный барьер из-за поэтапного повышения и привязки его расчета к мощности, в 2013 году только начал действовать.

Безоговорочным лидером в сегменте компактных кроссоверов в 2013 году был Renault Duster. Его производство по полному циклу было налажено в 2012-м на московском заводе Renault, и за доступной новинкой к дилерам французской марки выстроились очереди.

Renault Duster и Haval Jolion

Машина предлагалась с передним и полным приводом, «механикой» и «автоматом», а также с тремя двигателями на выбор. Базовый вариант — бензиновый мотор 1.6 на 102 л.с. Был также 2,0-литровый мощностью 135 л.с. и 115-сильный дизель 1.5.

Стоимость самого простого Duster на начало 2013 года — 469 тыс. рублей.

В версии с автоматической трансмиссией автомобиль стоил 598 тыс. рублей, а самые дорогие версии с мотором 2.0 — от 627 до 725 тыс. рублей.

Нынешний рыночный бестселлер, кроссовер Haval Jolion тульской сборки, можно приобрести минимум за 2 млн рублей: в такую сумму оценивается машина с «механикой» и передним приводом, с турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с.

Даже если опираться на машины со сравнимыми по мощности моторами, «входной билет» в этот сегмент подорожал в 3,2 раза.

Цены на Nissan Qashqai в 2013 году стартовали с отметки 780 тыс. рублей за машину с мотором 1.6, «механикой» и передним приводом, автомобили с вариатором предлагались минимум за 835 тыс. рублей. Стоимость кроссовера с мотором 2.0 и вариатором также не превышала 1 млн рублей. За год было продано почти 37 тыс. автомобилей.

Nissan Qashqai и Geely Coolray

Соразмерный Geely Coolray с турбомотором и «роботом» предлагается россиянам минимум за 2,8 млн рублей — более чем в три раза дороже. В его активе — однозонный климат-контроль, медиасистема с 12-дюймовым экраном, 17-дюймовые колесные диски и внешняя отделка «под карбон».

Одна из самых доступных и популярных иномарок российской сборки Renault Logan (первого поколения в рестайлинговой версии) стоила в 2013 году минимум 349 тыс. рублей. Аскетичный салон, мотор 1.4 на 75 л.с. и неокрашенные бамперы — такой была базовая версия машины. Logan с 4-ступенчатым «автоматом» предлагался по цене 500 тыс. рублей.

Renault Logan и Belgee S50

Бюджетный седан Belgee S50 , вышедший в 2025 году на российский рынок, оценивается минимум в 1,85 млн рублей без учета скидок и спецпредложений. Под капотом новинки — атмосферный мотор 1.5 мощностью 122 л.с. с пятиступенчатой «механикой». В версии с шестиступенчатым «автоматом» эта машина стоит 2 млн рублей.

В 2013 году в России базовая версия Toyota Camry стоила минимум 969 тыс. рублей за машину с атмосферным мотором 2.0. Самая дорогая версия с V6 объемом 3.5 л — 1,7 млн рублей.

В своем рыночном сегменте культовый японский седан был лидером продаж: за 2013 год было реализовано 32,9 тыс. машин. Nissan Teana, находившийся на втором месте, отстал от Camry многократно (5,6 тыс. машин).

Toyota Camry — Chery Arrizo 8

Доступный аналог Camry в реалиях 2025 года — китайский седан Chery Arrizo 8, который стоит от 2,81 млн рублей до 3,23 млн рублей в зависимости от комплектации. Это вдвое больше, чем Camry 3.5 когда-то.

Под капотом Arrizo 8 — турбомотор 1.6 на 150 л.с., трансмиссия — семиступенчатый «робот».

Цены на Skoda Octavia в мае 2013 года начинались от 590 тыс. рублей за версию со слабым турбомотором 1.2 мощностью 105 л.с. и механической трансмиссией. Большей популярностью пользовались другие версии чешского лифтбэка. С мотором 1.4 TSI его можно было купить за 765 тыс. рублей, с турбомотором 1.8 — от 840 тыс. рублей, с двухлитровым — от 925 тыс. рублей.

Skoda Octavia и GAC Empow

Доступный сейчас в России седан GAC Empow хвалят за хорошую управляемость и яркий дизайн. Стоит такая машина от 3 млн рублей, но, в отличие от автомобиля чешской марки, на большой выбор силовых агрегатов здесь рассчитывать не приходится. В наличии единственный турбомотор 1.5 на 170 «лошадей».

В премиальном сегменте 12 лет назад плотно соперничали BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, и «пятерка» была немного популярнее: за год в России продали 7,8 тыс машин против 7,5 тыс. у E-Class. В сентябре 2013 года российское представительство BMW раскрыло рублевые цены на обновленную версию седана. Самый доступный BMW 520i калининградской сборки с мотором на 184 л.с. оценивался в 1,8 млн рублей. Самая дешевая модификация с полным приводом, BMW 528i xDrive Business, — в 2,4 млн рублей.

BMW 5 Series и Hongqi H5

Официально доступный россиянам одноклассник немецкого седана из 2025 года — переднеприводный Hongqi H5, который стоит в диапазоне 3,4–3,9 млн рублей в зависимости от комплектации. Полный привод для седана китайской премиум-марки не предусмотрен, под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с. с восьмиступенчатым автоматом.

Безоговорочный лидер в сегменте больших кроссоверов Toyota Highlander в 2013 году разошелся в России тиражом 7,3 тыс. единиц и стоил в конце года от 1,76 млн рублей — это была машина в переднеприводном исполнении с бензиновым мотором 2.7. При этом у нее был семиместный салон, светодиодная оптика, восемь подушек безопасности и трехзонный климат-контроль.

Toyota Highlander и Geely Monjaro

Популярный просторный кроссовер из 2025-го — это Geely Monjaro, который по итогам трех кварталов занимает пятое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей с результатом 24,5 тыс. машин.

Его минимальная цена — 4,5 млн рублей — в 2,5 раза выше стоимости базового Highlander 12 лет назад.

В активе китайского кроссовера — турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. и восьмиступенчатый автомат, водительское кресло с вентиляцией и трехзонный климат-контроль.