Реально ли введение требования на сезонные шины в салонах РФ

Введение обязательных требований к продаже автомобилей с сезонными шинами маловероятно, так как Россия является страной с разными климатическими зонами, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с Москвой 24.

Таким образом он прокомментировал инициативу вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина обязать автодилеров продавать машины с резиной, соответствующей сезону. Сейчас дилеры предлагают машины только с одним комплектом шин вне зависимости от времени года, из-за чего зимой, например, покупатели не могут выехать из салона без нарушения ПДД.

Объясняя свою точку зрения по поводу непринятия инициативы, Ломанов пояснил, что нельзя предъявлять одинаковые требования, например, к салонам в Красноярске и Краснодаре, поскольку в одном случае снег выпадает рано, а в другом его практически не бывает.

При этом эксперт указал, что инициативу можно вести локально – в определенных регионах. Он обратил внимание на сложности законодательной реализации проекта.

Однако клиент действительно может уехать на новой машине с летними шинами зимой, но такие ситуации чаще всего связаны с недобросовестными автосалонами, подчеркнул Ломанов.

"Бывают спекуляции, когда предлагают поставить шины втридорога, но это исключение из правил. В глобальной дилерской сети такого не допустят", – заверил эксперт.

С подобными ситуациями, по его словам, можно столкнуться только в небольших салонах, которые продают подержанные автомобили, выступая в роли перекупщиков.

Кроме того, официальные дилеры не навязывают свои услуги, продолжил эксперт. То есть при желании клиент может привести свои шины и установить их даже в том случае, если салоны не продают автомобили с сезонной резиной.

Вместе с тем Ломанов спрогнозировал возможные изменения в случае принятия инициативы. По его словам, стоимость машин, скорее всего, не вырастет, так как зимние и летние шины стоят примерно одинаково. Однако такой вариант он все же допустил, уточнив, что это коснется шиномонтажа, балансировки и работы механиков.

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Попов обратил внимание на другую сторону данной инициативы. По его словам, автор проекта утверждает, что продажа автомобилей на несезонной резине является неисправностью, запрещающей эксплуатацию. Однако клиент может не захотеть использовать зимние шины, которые ему предлагают в салоне.

"Ведь чаще всего ставят самые дешевые колеса, а клиент может отдавать предпочтение качественным, более дорогим шинам", – объяснил Попов.

По его утверждению, зимние шины требуют особого внимания, а безопасность на дороге всегда должна быть на первом месте. При этом клиенту необходимо предоставить право приобрести автомобиль с теми шинами, которые он считает нужными, а не с теми, которые ему навязывают.

"При этом автосалоны могут продавать машины без грязезащитных фартуков, хотя их отсутствие – тоже неисправность, запрещающая эксплуатацию, но их предлагают установить за дополнительные деньги. Здесь нет сезонности", – подытожил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 декабря использование зимой летней резины может грозить автомобилистам штрафом в размере 500 рублей. Он подчеркнул, что езда на летних шинах зимой запрещена постановлением кабмина России, в котором указан список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Эксперт рекомендовал московским автомобилистам начинать менять летнюю резину на зимнюю