Заменить топливный насос и не разориться — раскрываем секрет

Отчет по эксплуатации седана Citroen C4 2013 года из парка «За рулем»

© За рулем

Изготовитель – Citroen Россия, Калуга

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года

Пробег на момент отчета – 131 500 км

При пуске после ночной стоянки двигатель стал требовать неоднократного резкого нажатия педали газа. Только после этого мотор начинал работать ровно. После недолгой стоянки двигатель пока запускался нормально и на ходу неисправность не проявлялась. Разве что расход топлива, как показалось, увеличился. Но через неделю появились провалы уже и на ходу – на переходных режимах.

Поскольку несколько лет назад уже сталкивался с такой проблемой, подозрение пало на топливный насос высокого давления. Так и оказалось. За оригинальный насос просят от 70 тысяч рублей. Есть дешевле, но сомнительного происхождения. Надежнее купить отремонтированный теми, кто вызывает доверие. Цена – 28 тысяч. Расход топлива после замены снизился, кстати, примерно на 15%.