Шикарное купе Mercedes-Benz 300 SL скрывает начинку от современного SLK 55

Mercedes-Benz 300 SL — это икона автомобильного дизайна. Его длинный капот, обтекаемый кузов и двери «крыло чайки» до сих пор производят сильное впечатление.

© Carakoom

Когда в 1954 году началось производство купе, оно не было похоже ни на один другой автомобиль. 300 SL также можно считать прообразом современных суперкаров: рядная «шестёрка» объёмом 3,0 литра позволяла развивать скорость до 250 км/ч, в зависимости от выбранного передаточного числа главной пары.

Теперь компания Signature Autosports создаёт рестомод 300 SL, сохранивший оригинальный, по-прежнему великолепный внешний облик. При этом под кузовом — вовсе не старинный Mercedes: за основу взяли современный Mercedes-AMG SLK 55 2014 года.

Так получился симбиоз классики и современных технологий. Проект получил название 355 SL Restomod, и сейчас этот автомобиль продаётся за 299 950 долларов (около 24,5 млн рублей).

Дизайн 355 SL разработал Алан Дерозье, ранее работавший в известном тюнинг-ателье Gemballa и кузовном бюро Radford. Он сохранил культовые линии 300 SL, но слегка обновил детали.

Исчезли хромированные бамперы и декоративные вставки на крыльях, вместо них появились желтоватые противотуманные фары.

Автомобиль оснащён кастомными трёхсоставными колёсами диаметром 18 дюймов, стилистически напоминающими оригинальные диски с логотипом Mercedes. На них установлены шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Подвеска — регулируемые койловеры KW, позволяющие изменять высоту, жёсткость отбоя и сжатия. Тормоза остались оригинальными, от AMG.

Самое необычное — интерьер: открывая дверь, видишь салон от SLK 55 2014 года. Многофункциональное рулевое колесо частично обшито алькантарой, а на панели — множество кнопок и сравнительно небольшой экран. Сиденья стилизованы под ретро, без подголовников, обиты чёрной кожей и алькантарой.

Силовая установка полностью позаимствована у SLK 55: атмосферный V8 объёмом 5,5 литра развивает 415 л.с. и 540 Н·м, работая в паре с семиступенчатым автоматом и задним приводом.

Поскольку агрегаты серийные, Signature Autosports подчёркивает, что обслуживание автомобиля не вызывает сложностей. Для сравнения: оригинальный 300 SL выдавал 212 л.с. — ровно вдвое меньше.

Из-за редкости оригинала (всего около 1400 купе) многие компании создают современные реплики. Так, возрождённое ателье Saoutchik использовало AMG GT Roadster и придало ему облик 300 SL Roadster. А мастерская S-Klub делает «Гулвинги» и родстеры на базе SLK 32 AMG с компрессорным V6.