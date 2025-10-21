GAC GS4 с полным приводом: каким получится новый кроссовер

Когда я впервые увидел GAC GS4 в переднеприводном исполнении, у меня сразу появились подозрения, что полный привод обязательно будет. Правда, для этого явно было мало просто многорычажной подвески на задней оси. Нужна была доработка моторного отсека, нижней части кузова, а также большой цикл по доводке характеристик управляемости автомобиля. Справились ли с этим инженеры компании? Давайте разбираться.

Начнем с технических характеристик. Размеры компактного кроссовера составляют 1901 мм в ширину и 4685 мм в длину. Колесная база - 2750 мм. Дорожный просвет - 180 мм. Передний угол въезда 19 градусов. Задний - 24. Силовой агрегат - 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л.с. при 380 Нм крутящего момента. Коробка передач - 8-ступенчатый классический автомат Aisin, который в состоянии выдержать до 480 Нм. Кстати, эта коробка производится в Японии.

За работу полного привода отвечает BorgWarner 6-го поколения. Расход топлива в смешанном цикле не так и велик - 9,2 литра на 100 км. Естественно, что передняя подвеска - традиционный МакФерсон. А задняя, по вполне понятным причинам, многорычажка. Кузов оцинкован, а в качестве анитикоррозионных покрытий используются цинк-никелевые и цинк-алюминиевые сплавы. Это дает возможность производителю давать гарантию на сквозную коррозию кузова сроком на 10 лет.

Кстати, если говорить о пассивной безопасности, то даже в базовой комплектации автомобиль оснащается 8 подушками безопасности. Естественно, что у машины присутствует и полный набор ассистентов активной безопасности. Светодиодный свет имеет функцию интеллектуального управления и в темное время суток самостоятельно переключается между ближним и дальним в зависимости от наличия на дороге других авто. Визуально машина выглядит отлично. Ребятам из Гуанчжоу удалось не пересечь тонкую грань между ярким внешним видом и вульгарностью.

Внутри авто тоже все сдержанно и футуристично. Водительское место удобно, руль небольшого диаметра с довольно приятным хватом. Дисплей приборной панели диагональю 7 дюймов не перегружен лишней информацией, читаем и довольно успешно отправляет информацию о состоянии автомобиля. Дисплей мультимедиа имеет диагональ 10 дюймов. Логика работы меню довольно проста.

Панорамная крыша устроена таким образом, что на небо можно смотреть даже с сидений первого ряда. Сзади места более чем достаточно. Особенно для ног. Расстояние от края заднего сиденья до спинки переднего составляет 99 сантиметров.

Есть беспроводная зарядка на 50 Вт с вентиляцией и USB разъемы. Информационно-развлекательная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. И, конечно, зимний пакет, включающий подогрев сидений, руля и лобового стекла.

Багажник без особых изысков, с докаткой под полом, имеет объем 638 литров. Однако если сложить второй ряд сидений, то получим уже 1586 литров при ровном поле. При погрузке багажник порадует электроприводом двери.

С точки зрения вождения GAC GS4 меня порадовал. Во-первых, очень приятно ведет себя двигатель. Связь между педалью газа и мотором оказалась довольно линейной и незаторможенной. Нажимаешь - сразу получаешь результат. Мотор довольно уверенно ускоряет автомобиль, чувствуется, что есть запас и по мощности, и по крутящему моменту.

Система полного привода BorgWarner 6-го поколения без проблем и рывков достаточно быстро передает крутящий момент на заднюю ось. Это удобно, тем более что есть аж целых семь режимов движения, которые обеспечивают возможность оптимизации распределения крутящего момента, изменения реакции при нажатии на педаль газа и так далее. Кстати, эти режимы влияют еще и на работу коробки передач. Причем делает это бортовая электроника довольно правильно и своевременно. И если я не активничаю с педалью газа, то автомобиль старается подбирать передачу, при которой обороты двигателя находятся в самом начале полки крутящего момента. То есть любое нажатие на педаль газа сразу приводит к приятному и активному отклику со стороны двигателя, но есть нюанс. У GAC GS4 отсутствует ручной режим управления коробкой. И это более чем странно. Почему?

Да потому, что GAC GS4 для других рынков такой режим имеет. А отсутствие ручного режима управления коробкой не дает мне возможности тормозить двигателем при активном вождении. А ведь мотор этого автомобиля подразумевает, что я могу действительно ехать быстро. Конечно, тормоза у кроссовера неплохие, однако трудно сказать, что с ними будет, если я буду многократно тормозить с высоких скоростей или под высокой нагрузкой. Например, при спуске по горному серпантину. При этом существующий рычаг управления коробкой передач GAC GS4 имеет дополнительные степени свободы. И его явно можно использовать и для ручного режима. Но нет. Его для нашего рынка не активировали. И это странно.

Система стабилизации спокойно реагирует на активное вождение, включается строго по делу, не раздражает и не создает ощущение, что я полностью отстранен от процесса управления автомобилем. Лично для меня это важно. Подвеска GAC GS4 довольно мягкая. Кстати, в GAC GS4 используются сиденья с технологией ZeroGravity.

В результате даже при длительной поездке устать в этом автомобиле достаточно тяжело. С точки зрения шумовой составляющей в машине довольно тихо. В переднем бампере используются специальные воздухозаборники, которые распределяют потоки воздуха таким образом, что они огибают колесную арку, существенно снижают уровень шума от этого элемента кузова.

Что в итоге? Получился добротный и современный кроссовер, способный доставить удовольствие как водителю, так и тем, кто расположился на пассажирских местах. Тем более что пространства для них более чем достаточно. Осталось только посмотреть, как GAC GS4 примут российские автолюбители. Ведь помимо набора технических характеристик есть еще и цена, которая в современном мире часто имеет гораздо более весомое значение. Стоимость новинки в полноприводном исполнении начинается от 2 999 000 рублей.