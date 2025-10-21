Надежная, но бесит: почему Toyota Camry — машина не для каждого

Оговоримся сразу — к живучести «сороковой» Camry вопросов довольно мало, а некоторые пользователи считают её образцом надёжности и неприхотливости. Действительно, автомобиль с довольно простой и проверенной годами конструкцией обладает завидной выносливостью. Но всё-таки поломки случаются, ибо технике это в принципе свойственно. Кроме того, не всем нравятся ездовые свойства седана. О плюсах и минусах рассказали владельцы на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Отзывов с «высоким рейтингом удовлетворённости» очень много. Среди них мнение Антона:

«Приобретал я данную машину в 2013 году для себя и вот что могу конкретно рассказать о ней. Достаточно комфортная, как для ближних так и до дальних дистанций, подвеска сбитая, на магистрали стоит ровно на любом скоростном режиме. Салон и багажник вместительны, хватает для всех потребностей. Штатная магнитола меня удовлетворяла, хотя опять же на вкус и цвет(не всем мои товарищи отзывались о звуке хорошо). Двигатель жизнерадостный, в городе так сказать «лошадок» хватает! По салону сплошной пластик, не скрипит, выглядит не сильно дёшево. Единственный недостаток, который я заметил за машиной: в сильные холода (-25-40) закусывал стартер и продолжал молотить 5-7 сек. В остальном мне всем понравилась, советую!».

У владельца с ником Управляющий средством передвижения были ремонты, в том числе серьёзные:

«По существу, из глобальных вложений—ремонт АКПП на 226000 км. Полетел подшипник—слабое звено АКПП. Проблема не в самой АКПП, она очень даже неплохая, беда в том, что товарищи поставили на двигатель 3.5, практически такую же, если не ту же самую коробку, которая на 2.4 стоит. Соответственно перегрев оттого, что дури много, ну и вышеназванный подшипник. Я устанавливал дополнительный радиатор охлаждения на АКПП, поэтому долго прожила. Короче, проблему устранил, заменил масло и уверен, что ещё столько же это японское чудо проедет. Расходники и жидкости менял по заводскому регламенту (антифриз, тормозную жидкость, гидравлическую, фильтра, масло конечно), поэтому проблем и не доставляла».

«Амортизаторы первый раз поменял на 150000 тысяч., около того. Поставил не оригинал kayaba. Стала жёстче. Не ставьте амортизаторы не оригинал. На момент продажи они проехали более 70000 тыс., были живые. Привода начали плакать ближе к 200000 тыс, поменял оба. Ближе к 220000 начали громко напевать задние ступичные подшипники. Мне что-то не очень их пение нравилось, поставил молчаливые. По ходовой не помню, менял очень мало и практически даром. К моменту продажи на рулевой рейке поменял все сальники. Рейка не восстанавливалась, не было необходимость».

Есть в отзыве и про ездовые качества: «Что не нравилось: тяжело ездить на длительные расстояния, устаёт спина. Это из физических ощущений. Из психо-физических- управляемость, она тоже оставляет желать лучшего. При резком обгоне, ноги в газ,руки в руль и взгляд в светлое будущее, главное держи крепче. Вырывался, гад, из рук. Это первое время держало в тонусе, а потом привык. Люди ко всему привыкают и не к такому. Тормозов не хватает. Категорически. Если решишь, что ты на псевдо формуле1, тормозные диски перегреваются и вибрация, неприятная такая, напрягает. Вот и думай потом, стоит так ездить и нервничать или не стоит. Да и тормозные диски от этого неестественную форму приобретают и уже при «просто езде», вовремя торможении вибрируют. Японский массаж называется. Массаж, а удовольствия почему то мало. Проточку дисков делал, очень радовался…но не долго. Лечится это все, хайлендерские суппорта ставятся и диски тормозные, но тогда колеса с 17 радиусом нужно ставить. Brembo можно, но дорого. Вот и думай, любой каприз за ваши деньги».

Сергей остался не в восторге от настроек шасси:

«Плюсы: Если нужна надёжная машина НЕ для дальних поездок, то это она. Не ломается совсем — даже скучно. АКПП приятно работает при спокойном движении и в пробках. Пассивная безопасность на высоте. На скользкой дороге вообще не заносит, система антизаноса этой машине не нужна. Ликвидная. Минусы: Подвеска просто ужас. Ощущается это правда в полной степени только в дальних поездках. Ездить дальше чем на 100км. просто невыносимо. Мелкое «козление» утомляет безумно, через пару часов за рулем хочется выпрыгнуть из нее, убежать подальше и забыть как страшный сон. Про Авенсис кстати могу сказать то же самое. Жену до кучи еще и укачивало в ней. Рулевое управление оставляет желать управления, не информативное и это мягко говоря. На трассе постоянно приходится подруливать. Салон скрипит как у старой девятки. Двери легкие как будто из фольги. Двигатель 2.4 слабоват. При этом жрет много. АКПП в любой непонятной ситуации понижает передачу и это прям бесит. Габариты авто огромны, а место в салоне прям вот очень мало. Лакокрасочное покрытие можно даже не пытаться полировать, не тянется. Зимой долго прогревается и в целом прохладно. Датчик дождя для этой машины придумывали натуральные садюги, работает как и когда вздумается. Только мешает при вождении. Как итог на машине ездить не приятно и постоянно возникает вопрос зачем нужна такая машина от которой подташнивает».

Александр также считает машину очень надёжной, но поведал об интересных нюансах: «Не первая тойота в моей жизни и ни одна из них никогда не ломались, я очень признателен компании тойота за столь надёжный и терпеливый автомобиль. Более 10 лет эксплуатирую в качестве основного автомобиля — Японцев.

Большой выбор запчастей среди аналогов, на сервисе не загибают цены т.к. автомобиль не премиум класса. Переобув авто на 18 радиус 1 раз в год приходиться менять стойки стабилизатора, зато управляемость и устойчивость неимоверно стало лучше. Штатные 16-ые я рекомендую оставить на зиму. Из недостатков особенных для меня это не готовность держать колею, камри очень не любит колейность на дороге, если ваша скорость 120 и идёт не большой дождь, в колее я крайне не советую вам находиться не возлагайте надежду на электронные системы курсовой стабилизации и устойчивости, Вас может здорово кидануть не смотря на все системы».

У Андрея нашлись замечания к комфорту: «Салон— на «троечку». Качество материалов с виду вроде и неплохое, и смотрится хорошо, но скрипит везде, особенно зимой. Подгонка пластиковых панелей поганая, но это, наверное, на совести наших сборщиков. Дизайн салона однозначно нуждается в доработке( аквапринт, магнитола с большим экраном,проклейка антискрипом всех стыков пластиковых панелей.).

Шумоизоляция — после хундая— да, реально тише. Но-через пару дней понял, что шумки там нет, от слова совсем. Зашумил и проклеил все, кроме потолка— стало чуть получше, до 100 км\ч на летней резине вполне комфортно. Но, все равно, ожидал от машины куда большего. (рено меган и шкода октавия не хуже по шумке, если кому-то это что-то скажет.

Места в салоне— вагон! И это радует. Сейчас даже понимаю, что можно было машину и поменьше. Хотя такие мысли лезут в голову, только пока не сядешь во что-то поменьше. Сзади спокойно влезут 3 человека, хотя комфортно будет только двоим, проверено.

Двигатель и коробка отлично работают в паре. Переключения передач вообще почти не чувствуешь, двигателя хватает и для обгона, просто надо понимать, что коробка около секунды думает, а потом начинает выкручивать двигатель. Кушает в спокойном режиме 10-11л.(по городу), в больших пробках и зимой, до 12-13. По трассе от 7.5 до 9, в зависимости от скорости и стиля езды. Самый идеальный вариант — это гибрид. Едет шустрее, чем 2.4 и кушает намного меньше. Но гибрид почти нереально найти и за него ломят огромные деньги (и неспроста)».