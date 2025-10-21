Пять легендарных моделей Porsche с 4-цилиндровыми моторами

Porsche почти стала синонимом шестицилиндровых оппозитных двигателей, которые использовались во многих моделях автопроизводителя.

Однако на протяжении своей истории компания создала немало автомобилей, ставших культовыми и с более компактными четырёхцилиндровыми моторами.

Давай посмотрим на 5 из них.

Porsche 550 Spyder

В первой половине 1950-х годов Porsche стремительно завоёвывала мировую арену спортивных автомобилей со своей первой серийной моделью — 356. Однако, помимо неё, компания разработала ещё один автомобиль, ориентированный на автоспорт, который помог бренду стать знаменитым в те годы.

Этой моделью стал теперь уже легендарный Porsche 550 Spyder, созданный на основе среднемоторного прототипа 356, спроектированного Ферри Порше в 1948 году.

Идея заключалась в том, чтобы предложить как профессиональным гонщикам, так и энтузиастам-любителям гоночный автомобиль, допущенный к дорогам общего пользования.

Машину можно было использовать в соревнованиях, а затем просто поехать на ней домой или до следующего трека.

Выпущенный в 1953 году и производившийся около пяти лет ограниченной серией в 90 экземпляров, 550 Spyder был предельно простым, «спартанским» спортивным автомобилем, созданным исключительно ради максимальной эффективности и минимального веса.

Двухместное шасси представляло собой лёгкую пространственную раму, обтянутую тонкими алюминиевыми панелями ручной формовки.

В центре шасси располагался полностью алюминиевый оппозитный четырёхцилиндровый двигатель с двумя верхними распределительными валами (DOHC), спроектированный Эрнстом Фурманом.

Этот мотор развивал около 110 л. с., чего было более чем достаточно для автомобиля, весившего всего 550 кг.

Со временем 550 Spyder совершенствовался и стал одним из самых успешных автомобилей своего класса в 1950-е годы.

Porsche 356A Speedster

Porsche 356 стал первым серийным автомобилем марки, выпущенным в 1948 году. Модель непрерывно совершенствовалась вплоть до 1965-го, когда её сменила новая флагманская модель — Porsche 911.

За годы производства 356 прошла четыре основных этапа эволюции: pre-A, 356A, 356B и 356C.

Для большинства поклонников марки именно версия 356A, особенно в кузове Speedster, стала самой узнаваемой и любимой.

Изначально модель выпускалась как купе и кабриолет. Однако в 1953 году известный американский импортёр европейских спортивных автомобилей Макс Хоффман убедил Porsche создать облегчённую, максимально простую версию — Speedster, ориентированную на рынок США.

Представленный в конце 1955 года Porsche 356A получил ряд важных доработок, благодаря которым казался совершенно новой машиной. В зависимости от версии автомобиль оснащался 1,5- или 1,6-литровым оппозитным четырёхцилиндровым двигателем, обеспечивавшим заметно лучшую динамику, особенно в сочетании с лёгким кузовом Speedster.

Компактный, мощный, манёвренный и сравнительно недорогой, 356A Speedster быстро завоевал популярность и навсегда вошел в историю как одна из самых культовых дорожных моделей Porsche.

Porsche 904 Carrera GTS

С 1957 по 1962 год Porsche сосредоточила основные усилия в автоспорте на Формуле-1. Однако, добившись лишь одной победы в 1962 году, компания решила покинуть чемпионат и вновь переключилась на кузовные чемпионаты.

К концу 1963 года Porsche представила новый дорожный автомобиль с гоночным характером. Машина, получившая внутренний индекс 904 и коммерческое название Carrera GTS, дебютировала как модель 1964 года и выпускалась до конца 1965-го тиражом около 110 экземпляров.

Как и 550 Spyder, Porsche 904 имела среднее расположение оппозитного четырёхцилиндрового двигателя, но более современного — объёмом 2,0 литра и мощностью 180 л.с. Поздние версии получали шести- и даже восьмицилиндровые моторы.

Купе строилось на современной пространственной раме с подвеской, разработанной на основе технологий Формулы-1: впервые для дорожной модели Porsche применялись амортизаторы на всех четырёх колёсах.

Как и у 550 Spyder, кузов был максимально лёгким и аэродинамичным, но изготавливался уже не из алюминия, а из стеклопластика.

Несмотря на то, что Porsche 904 Carrera GTS имела дорожный допуск, настоящую славу она снискала на трассе — в частности, выиграла категорию GT до 2 литров в зачёте производителей в чемпионатах мира 1964 и 1965 годов.

Porsche 924 Carrera GTS Club Sport

Представленный публике в 1975 году Porsche 924 стал первой серийной моделью марки с передним расположением двигателя и одновременно входным билетом в мир Porsche.

Изначально проект создавался совместно с Volkswagen как замена VW-Porsche 914, однако после нефтяного кризиса 1973 года Volkswagen вышел из программы, и Porsche взяла разработку на себя.

Модель оснащалась 2,0-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем VW/Audi, который инженеры Porsche в 1975 году оснастили турбонаддувом и продолжали совершенствовать в последующие годы.

К 1988 году компания решила повысить интерес к своей младшей линейке, допустив её к соревнованиям по правилам группы 4. Турбоверсию серьёзно доработали, и на свет появилась новая модификация — 924 Carrera GT.

Год спустя дебютировала усовершенствованная версия под названием Carrera GTS. Для омологации было выпущено 59 экземпляров, из которых 50 допускались к эксплуатации на дорогах общего пользования. Ещё 15 машин получили ещё более гоночную спецификацию и продавались как Carrera GTS Club Sport.

Как и базовая Carrera GTS, «клубная» версия отличалась многочисленными визуальными и техническими изменениями, включая усиленный турбомотор с интеркулером. Его мощность увеличили до 275 л.с., что сделало лёгкий Club Sport самой быстрой трековой модификацией Porsche 924.

Porsche 944 Turbo S

Представленный в 1982 году Porsche 944 постепенно вытеснил и в итоге полностью заменил 924, став новой начальной моделью марки.

Как и его предшественник, 944 оснащался различными вариантами рядных четырёхцилиндровых двигателей — атмосферными и турбированными.

Версия 944 Turbo появилась в 1985 году и получила турбированный и оснащённый интеркулером двигатель мощностью около 220 л.с.

Два года спустя на смену ей пришёл 944 Turbo S, отличавшийся множеством усовершенствований. Главными из них стали переработанная подвеска с регулируемыми амортизаторами Koni и доработанный мотор, развивавший уже до 250 л.с.

944 Turbo S быстро завоевал признание автолюбителей и похвалы автомобильной прессы, став одним из самых впечатляющих спортивных автомобилей с четырёхцилиндровым двигателем своего времени.

Благодаря версиям Turbo и Turbo S, модель 944 стала самым продаваемым дорожным Porsche в истории — до появления Boxster, который позже занял это место.