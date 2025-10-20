Как быстро проверить уровень масла в машине

Многие опытные водители умеют самостоятельно проверять уровень масла щупом. А вот новички, особенно «городские романтики», предпочитают в капот не лезть, оставляя это дело мастерам из сервиса.

© ГлагоL

И все же каждому автолюбителю, пусть даже теоретически будет нелишним знать, как проверять уровень масла в своей машине. Экономия на нем может привести к капитальному ремонту. Проверка классическим щупом занимает всего пару минут, зато может продлить жизнь двигателя.

Проверять уровень нужно на холодном двигателе, после стоянки в 4-5 часов, и обязательно на ровной поверхности. Сразу после поездки масло размазано по двигателю, и точных данных вы не получите.

Итак, вам нужен только классический щуп с метками Min и Max. Между прочим, этому инструменту более 70 лет, но он по-прежнему остается самым надежным. Важно запомнить, что щуп надо вставлять до конца в гнездо, а затем плотно зафиксировать.

Вытащите щуп, протрите его чистой тряпкой, вставьте обратно до упора, подождите секунду и снова вытащите. Теперь можно оценить уровень между метками Min и Max. Масло должно быть прозрачным или цвета чая. Если оно черное или с белесыми разводами, то обратитесь к мастерам из сервиса, пишет «Автоэксперт | Павел Жидков».

Частота проверки зависит от автомобиля. Для нового хватит и раза в неделю, для возрастного двигателя — раз в 2-3 дня. Обязательно проверяйте уровень через 200-300 км после доливки или замены. Если лампочка давления масла гаснет не сразу после запуска, это говорит о серьёзной нехватке смазки.

Самое важное — следить за динамикой. Если уровень плавно падает — это норма для старой машины. Если он резко упал, и под автомобилем появилось пятно — ищите течь.

Ранее механики объяснили, почему автомобиль начинает внезапно «пить» масло. Проблем может быть множество и самая «приятная» — замена маслосъемных колпачков, писал «ГлагоL».