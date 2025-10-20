BMW у большинства ассоциируется с эталоном инженерии и своеобразным знаком качества. Современные двигатели серии B действительно надежны и обладают хорошим ресурсом, а автоматы ZF спокойно переживают свыше 300 тысяч километров. Но даже у баварской марки есть слабые страницы в истории. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Александр Ковалев.

"С 2011 по 2018 год компания выпускала четырехцилиндровый двигатель N20, ставший одной из самых неоднозначных разработок BMW. Этот мотор известен проблемами с цепным приводом ГРМ, течами масла и преждевременным износом поршневой группы. После 2015 года силовой агрегат модернизировали, и часть проблем действительно устранили. Однако к покупке автомобилей 2011-2014 годов с таким двигателем стоит подходить максимально осторожно. Среди них - BMW 3-й и 5-й серий, а также кроссоверы X1 и X3. Близкий по конструкции мотор - N13, созданный в партнерстве с Peugeot. Он унаследовал те же болезни, что и N20, включая проблемы с ГРМ и утечки масла. Такие двигатели ставились на младшие модели 1-й и 2-й серий в период с 2011 по 2016 год", - отмечает эксперт.

