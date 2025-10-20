Что мешает локализовать производство китайских автомобилей в России

Количество машин китайских брендов, производящихся в нашей стране, растет с каждым днем. Некоторые компании из Поднебесной уже оценили перспективы потери рынка из-за возможного увеличения утилизационного сбора и решили наладить производство на наших автозаводах. Другие компании пока анализируют возможные издержки и шансы на возвращение в РФ европейского бизнеса.

Однако локализация в России, несмотря на свои выгоды, имеет и определенные нюансы. Во-первых, это значительные первоначальные инвестиции.

Во-вторых, спрос на продукцию из КНР в нашей стране неравномерный. Если в части регионов водители распробовали и оценили в деле седаны и кроссоверы из Китая, другая половина все еще смотрит на это дело с настороженностью. Особенно это касается Дальнего Востока, где всю жизнь превалировали праворульные японские иномарки.

Заместитель гендиректора по закупкам компании "РесурсТранс" Юлия Кравчук в беседе с порталом "Автовзгляд" отметила, что сейчас есть весьма хорошие перспективы к массовой локализации производства, однако для достижения успеха нужно соблюсти несколько условий.

Специалист полагает, что для успешной реализации продукции из КНР их производители должны понимать специфику рынка, где ключевым фактором является оптимальное соотношение цены и качества.

Она убеждена, что локализация оправдана, если цена будет значительно ниже, чем у автомобилей, ввезенных по параллельному импорту.

Немаловажный аспект и качество самих машин. Российские потребители, имея опыт с европейскими, корейскими и японскими иномарками, весьма требовательны с точки зрения надежности.

Доверие к новым маркам завоевывается годами, подчеркивает Кравчук. Понимая это, крупные бренды из КНР активно работают над этим, чтобы укрепить свое присутствие на российском рынке и привлечь больше покупателей.

