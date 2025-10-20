Владельцы Tenet назвали 10 причин выбора автомобилей бренда

По данным аналитического агентства «Автостат», в середине сентября бренд Tenet вырвался в топ-10 лидеров российского рынка, а в начале октября уже вошел в топ-5. Во многом этот успех обусловлен тем, что под брендом Tenet покупателям предлагаются хорошо известные на рынке китайские модели, которые построены на базе Chery. Причем модели Tenet собираются на российском заводе «АГР Холдинг» в Калуге, специалисты которого обладают многолетней экспертизой и опытом производства автомобилей крупнейших мировых брендов.

© Газета.Ru

Сейчас линейка Tenet представлена тремя семейными кроссоверами: T4, T7 и T8. Поскольку реальных отзывов о машинах с новыми шильдиками пока немного, мы собрали мнения владельцев, чтобы составить портрет каждой модели с их слов.

Tenet T4 представляет собой компактный городской кроссовер. Его длина составляет около 4,3 метра, что делает его маневренным в условиях плотного городского трафика. Автомобиль оснащается турбированным бензиновым двигателем 1.5 в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом. Большой дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя на легком бездорожье.

Молодые семьи ценят автомобиль за простор в салоне, места в T4 хватает всем, включая ребенка на детском кресле сзади. Геймдизайнер Андрей из Казани купил машину для жены и выделил три важных качества при выборе: компактные размеры, комфорт и динамику.

«Взял Т4 для жены, после «Поло». Очень довольны! Размеры компактные, парковаться легко, а салон при этом просторнее, чем кажется снаружи. Ребенку в автокресле на заднем сиденье комфортно. Двигатель 1.5 турбо живой, для города хватает с головой, а «робот» трогается вполне шустро. Цифровая панель приборов и мультимедиа – это тоже большой плюс. Экран большой, отзывчивый, интерфейс понятный, разберется даже тот, кто не дружит с техникой», — поделился мнением он.

Владелица салона красоты Ольга из Ростова-на-Дону буквально влюблена в свой новый красный T4. Сразу после покупки она устроила ему «боевое крещение» — отправилась на море, и за короткий срок на спидометре уже набежало более 2000 км. При выборе автомобиля для Ольги, как для практичного человека с безупречным вкусом, были ключевыми три вещи: эффектный дизайн, технологичность и, конечно, экономичность.

«Поездка на море только подтвердила мой выбор! Машинка не только яркая, но и очень экономичная: по трассе расход меня приятно удивил, а в городе у меня стабильно выходит около 8,5 литров. Но главное — это ощущения! Я выбирала автомобиль как аксессуар, гаджет, и он им стал. Дизайн настолько яркий и харизматичный, что я постоянно ловлю на себе восхищенные взгляды, — с улыбкой признается Ольга. — Уже планирую следующую поездку: в декабре поеду в горы. Зимний пакет — это не просто опция, а моя личная сказка: греется руль, все сиденья, лобовое стекло и даже зеркала. Для меня, мерзлячки, это особенно ценно. Переживала за качество, но сборка на уровне — ни скрипов, ни шумов. В общем, это не просто машина, это мой стильный и умный компаньон».

Инженер Дмитрий из Екатеринбурга поделился своим профессиональным взглядом на выбор автомобиля. Он сравнивал кроссовер Tenet T4 и универсал Lada Vesta, и выбор был сделан в пользу первого на основе комплексной технико-экономической оценки.

«Как инженер, я оцениваю не просто «машину», а инженерное изделие. Капот кроссовера короче при сопоставимой колесной базе, что дает более рациональное использование габаритов: салон T4 просторнее, особенно по высоте, а посадка водителя — выше и комфортнее, с лучшим обзором. Турбированный мотор T4 предлагает совершенно другой уровень эластичности и тяги на низких и средних оборотах по сравнению с атмосферным агрегатом Vesta, что критически важно для обгонов и активного движения в городе», – рассказал Дмитрий.

Среди наиболее важного он отметил качество кузовных работ. При осмотре кроссовера Дмитрий, как человек внимательный к деталям, осмотрел стыковку элементов, качество сварных швов в дверных проемах и багажнике — геометрия выдержана, зазоры ровные.

«Это говорит о хорошей оснастке и контроле на конвейере. По моим наблюдениям, качество материалов отделки салона подобрано адекватно классу: нет грубого пластика, панели подогнаны плотно. На данный момент мой вердикт как специалиста: выбор более чем оправдан», — резюмировал собеседник.

Tenet T7 — это среднеразмерный кроссовер, его габариты (4553 x 1862 x 1696 мм) и колесная база (2670 мм) говорят о просторном салоне, который подойдет для поездки семейному клиенту. На старте продаж автомобиль предлагается только с передним приводом. Сердце модели — 150-сильный турбомотор 1.6, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом (DCT). Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л/100 км.

Этот кроссовер владельцы выбирают за оснащение: в салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, объединенные в единую панель, есть система панорамного обзора, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, голосовое управление, аудиодинамики от Sony, панорамная крыша. Калужский T7 также оснащен «зимним пакетом» с обогревом руля, стекол и сидений.

Николай, владелец компании по продаже и установке климатической техники в Краснодаре, относится к выбору автомобиля как к стратегическому решению. Его предыдущая машина — Chery Tiggo 4 — пять лет исправно служила и в бизнесе, и в личных поездках. Когда пришло время менять автомобиль, выбор пал на бренд Tenet, но на более статусную и вместительную модель — T7.

«В Tiggo 4 я ценил надежность, но с ростом бизнеса появились новые задачи. Tenet T7 я рассматривал как логичный апгрейд внутри знакомой экосистемы, и он полностью оправдал ожидания», — рассказывает Николай.

Москвичка Анна приобрела свой синий T7 одной из первых еще в августе, и это стало для нее случаем «влюбленности», которая переросла в любовь. Она выбирала машину, что называется, глазами, хотя приехала в одну из дилерских деревень недалеко от МКАДа совершенно за другим автомобилем.

«Влюбилась в дизайн, а после покупки открыла для себя его истинную суть — технологичность и комфортабельность. Но главный сюрприз ждал моего сына-хоккеиста — его огромная сумка со всей экипировкой наконец-то поместилась в багажник без игры в «пазл». И да, парковать авто оказалось на удивление легко: камеры и датчики создают ощущение, что тебя ведут за руку», — призналась Анна.

Сергей из Нижнего Новгорода работает на госслужбе в одном из ведомств города. Покупать свой кроссовер он пришел в автосалон с супругой, которая настояла, чтобы взяли машину в верхней комплектации с панорамной крышей. Зато, по словам мужчины, ему удалось отстоять цвет – купили черный автомобиль, потому что он выглядит более респектабельно и строго.

«Брали как семейный автомобиль. Пространство с запасом, двое детей не мешают друг другу сзади. Панорамная крыша делает салон очень светлым и просторным. Голосовое управление — штука удобная, но, по большому счету, забавная игрушка. А вот посадка и эргономика — это то, что действительно радует каждый день. Сидишь как в кресле, все продумано, все на своих местах, спина за долгую поездку по делам не устает. Машина очень собранно ведет себя на дороге, рулить — одно удовольствие. Кстати, расход на удивление низкий для такого размера, кстати, я лью «95-й», — поделился автовладелец.

Tenet T8 — самый крупный флагманский кроссовер в линейке молодого бренда. Это полноразмерный SUV длиной 4725 мм с трехрядным салоном формата 5+2. На российском рынке модель предлагается с полным приводом и 2.0-литровым турбодвигателем мощностью 197 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для тяжелого кроссовера Т8 отличается спортивной динамикой разгона — до 100 км/ч за 8,4 секунды.

В семье Васиных из Москвы Tenet T8 стал вторым автомобилем, который пришел на смену Hyundai Tucson 2016 года выпуска. Принципиальным условием для выбора автомобиля было премиальное оснащение и третий ряд сидений, чтобы вся семья могла поместиться в поездках.

«Искали большую семиместную машину. Третий ряд уже пару раз спас, когда возили на дачу детей и родителей. Сложили сиденья — получили огромный багажник для чемоданов, следующим летом поедем на юг. Полный привод пока не тестировали, но за снежную зиму я спокойна. Мотор тянет мощно, правда, я пока не до конца привыкла к габаритам после своего «Тушканчика», но чувствую, что мы подружимся», — поделилась Елена Васина.

Константин из Подмосковья занимается бизнесом, и машина для него, помимо функциональности, – еще и атрибут статуса. До покупки T8 он владел кроссовером Infiniti FX и седаном BMW 5 Series.

«Я сделал этот выбор осознанно. Рынок изменился, и сегодня «статус» — это не только узнаваемый значок на решетке радиатора, но и передовые технологии и, что важно, свежий, современный дизайн, который выделяет тебя из потока. Я ценил в BMW ее «заряженность» и точную обратную связь. Ожидал, что большой T8 будет ватным, но ошибся. Подвеска отлично справляется с нашими дорогами, сохраняя и комфорт, и уверенность в поворотах. Это очень сбалансированная машина», — объясняет Константин.

Павла из Санкт-Петербурга T8 подкупил богатым оснащением, мощным мотором и полным приводом. Он выбирал машину с прицелом на активный отдых и автомобильный туризм.