Экс-владельцы китайских автомобилей рассказали, почему их продали

Портал Autonews.ru выяснил, почему россияне продают автомобили из КНР и на что пересаживаются после них.

© Российская Газета

"Слишком сложный" Li Auto L7

Москвич Алексей купил гибридный кроссовер Li Auto L7 в 2023 году, но уже через два года продал его. По словам владельца, автомобиль оказался слишком "навороченным" и требовал привыкания.

Серьезных проблем не было, но функций очень много, из которых использовалось от силы 20%, рассказал он, посетовав на экранное управление: нажимаешь одно - срабатывает другое.

Зимой 2024 года машина выдала серию ошибок на панели приборов - типичная проблема для L7 в мороз. После этого Алексей решил сменить автомобиль, когда подвернулся вариант с подержанным BMW X5.

Zeekr 001: "Просто не мой автомобиль"

Александр из Подмосковья купил электрический Zeekr 001 в 2024 году как второй семейный автомобиль. Лифтбек мощностью 544 л. с. обошелся примерно в 6,5 миллиона рублей.

По дизайну и оснащению претензий не было, но эксплуатация быстро показала обратную сторону "гаджета на колесах". Зарядных станций не хватало, а система регулярно зависала и требовала обновлений.

"В сообществе говорят, что после Zeekr не хочется садиться в BMW. Я не согласен. Да, по технологиям китайцы ушли вперед, но по ездовым качествам "баварцы" лучше", - признался владелец.

Не понравились также тормоза и акустика. В итоге электрокар он продал, а теперь рассматривает покупку гибрида Tank - уже у официального дилера.

Lifan X60: "Продал за бесценок - и был доволен"

Владимир из Москвы купил Lifan X60 в 2020 году, привлеченный низкой ценой. Однако вскоре разочаровался:

"Пластик ужасный, руль облез через пару месяцев, все дребезжит".

Через два года кроссовер начал ржаветь, а спидометр перестал работать. Управляемость водитель назвал "откровенно плохой".

Продать машину оказалось непросто - покупателя пришлось искать в другом регионе и лично доставлять автомобиль за 450 км. Потом Владимир купил подержанную Hyundai Creta - и почувствовал разницу.

Владельцы сходятся в одном: китайские машины становятся технологичней и привлекательнее, но пока не всем подходят. Одних отпугивает сложность и "цифровизация", других - качество сборки и сервис.