Какие необычные и примечательные Cadillac можно купить сейчас

В продаже появились примечательные модели Cadilla. Легендарный бренд продолжает ассоциироваться с инновациями, статусом и изысканным вкусом. 123 года назад Генри Мартин Лиланд заложил основу для бренда, который позже получил прозвище «Стандарт для всего мира». В честь этой даты в Авито Авто собрали для Quto подборку необычных и примечательных Cadillac, доступных прямо сейчас на платформе.

Cadillac, названный так в честь маркиза Антуана де ла Мота Кадильяка, основателя Детройта, с самого начала своего развития шел в числе лидеров отрасли. Так, машины именно этого бренда – первые в мире серийные автомобили, оснащенные электростартером (1912 г.), а в 1915 году марка запустила массовое производство двигателей V8, которые вскоре стали эталоном для всей американской индустрии.

В 1964-м бренд впервые представил автоматическую систему климат-контроля, а в 1960-х годах начал оснащать машины задними габаритными огнями и ремнями безопасности до того, как это стало обязательным. В 2000-х среди инноваций марки появилась функция ночного видения с проекцией на лобовое стекло.

Сегодня Cadillac – машины, сочетающие мощь, комфорт и передовые решения. На Авито Авто можно найти как культовые модели прошлых эпох, так и актуальные флагманы, сохранившие дух легенды.

Первый вариант в подборке – золотистое купе 1970 года выпуска, выставленное на продажу за 4,5 млн рублей в Челябинской области. Этот экземпляр De Ville третьего поколения – один из ярчайших представителей «золотого века» американского автопрома.

Под капотом – атмосферный двигатель V8 с внушительным объемом 7,7 литра, развивающий 375 лошадиных сил, который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и классическим задним приводом. Объемный силовой агрегат, плавный ход и монументальный дизайн делают эту машину отличным вариантом для ценителей винтажа и тяговитых V8, которыми славилась Америка до знаменитого нефтяного кризиса 70-х и так называемой «больной эпохи» автопрома.

Cadillac Eldorado X поколения (1997)

Следующий автомобиль – синее купе 1997 года, предлагаемое за 600 тысяч рублей в Московской области. Под капотом – 4,6-литровый бензиновый V8 мощностью 304 лошадиные силы, обеспечивающий плавный разгон и уверенную динамику. Автомобиль оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач – типичной связкой для флагманских моделей Cadillac конца 1990-х.

Этот Eldorado прошел серьезную модификацию: обновлены двигатель и трансмиссия, проведена замена радиатора, тормозной системы, генератора и всех ключевых элементов подвески. Машина регулярно обслуживалась в специализированном клубном сервисе, а вся история ТО документально подтверждена. Состояние двухдверки отражает бережное отношение владельца и внимание к деталям.

Cadillac XTS I поколения (2018)

Завершает подборку черный седан XTS 2018 года из Ульяновской области, оцененный в 2,67 миллиона рублей с пробегом всего 79 тысяч километров. Этот экземпляр привезён напрямую из США. Находящийся в отличном техническом состоянии, автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря множеству опций, среди которых: бесключевой доступ, подогрев передних сидений и руля, вентиляцию кресел спереди, премиальную аудиосистему Bose, LED-оптику, двойные стекла и беспроводную зарядку. Передний привод и 3,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 309 л.с. обеспечивают хорошую динамику и уверенное управление на дороге.

От первого автомобиля, который был собран в 1902 году, до современных седанов – история Cadillac полна смелых решений и стремления быть первыми. И сегодня, спустя 123 года, эти машины продолжают привлекать внимание – как на дорогах, так и в коллекциях автолюбителей.