Как не платить штрафы за авто, которое уже не ваше

Есть умельцы, которые умудряются купить машину и не поставить ее на учет, а потом еще и перепродать за две недели. Конечно, никому не хочется снижать привлекательность машины — лишняя строчка в количестве владельцев этому только способствует. О том, как с этим бороться, рассказывает автор канала «Автовод со стажем». Если такое происходит, то вся ответственность все равно лежит на прежнем хозяине. А тут уже и до штрафов недалеко. Решается это все легко. Для начала через две недели после продажи проверяем машину на сайте ГИБДД по VIN-номеру. Если машина все еще на вас, то начинаем по-доброму и напоминаем новому владельцу про необходимость переоформления. А если он вас игнорирует, то отправляем заявление о прекращении регистрации через «Госуслуги» или в МРЭО. После положительного решения вы перестаете иметь какое-либо отношение к машине, а ее отправляют в розыск по номерам. Самое главное — сохранять договор о продаже, хотя бы скан, потому что без него вы ничего не сможете доказать. Ранее «ГлагоL» писал о том, как быстро проверить уровень масла в машине. Способ простой, но именно он может спасти автомобиль от капитального ремонта.

