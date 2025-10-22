Ford объявила о масштабной кампании по отзыву более 1,4 миллиона авто

Компания Ford объявила о масштабной кампании по отзыву более 1,4 миллиона автомобилей в США из-за неисправностей в работе камер заднего вида, а также риска возгорания. Об этом сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Согласно данным регулятора, под отзыв из-за камер попадают модели Flex (2015-2019), Explorer, Lincoln MKT, MKZ (2015), C-Max, Escape, Taurus (2015-2016, 2018-2019), Fusion (2016) и Fiesta (2019).

В указанных автомобилях при движении задним ходом камера может отображать искаженное, нестабильное или вовсе пустое изображение, что снижает видимость и повышает риск аварии.

Дилеры проведут диагностику и при необходимости заменят камеры бесплатно. Ford уже сообщал о схожих проблемах ранее: в октябре под отзыв попали почти 292 тысячи машин, а в сентябре - более миллиона.

Помимо этого, автопроизводитель объявил об еще одном отзыве - почти 60 тысяч автомобилей из-за риска возгорания, связанного с неисправностью подогревателя двигателя.

Как уточняет NHTSA, в оборудовании может происходить утечка охлаждающей жидкости через нагревательные элементы, что способно привести к короткому замыканию и возгоранию, особенно при подключении устройства к розеткам без защиты от короткого замыкания (УЗО).

Проблема затронула широкий перечень моделей, включая Bronco (2021-2024), Bronco Sport, Escape (2020-2022), Maverick (2022-2024), Fusion (2019-2020), Ranger (2019-2024), Explorer (2016-2018, 2020-2023), а также премиальные Lincoln Corsair (2020-2022) и MKC (2016-2019).

Ford сообщает, что осведомлен о 46 случаях возгорания, преимущественно зафиксированных в Канаде, где использование подогревателей двигателя более распространено. Производитель также получил 6 жалоб клиентов, 30 юридических претензий и 21 уведомление от Transport Canada.