Эксперт объяснила, как распознать поломку автомобиля по странным звукам

Многие автовладельцы сталкиваются с возникновением нехарактерных шумов в своей машине. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете, при каких звуковых сигналах рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Свист

Свист при запуске двигателя часто свидетельствует о неисправности ремня привода навесного оборудования. Данный звук возникает вследствие ослабления натяжения и проскальзывания ремня по шкивам. В холодных период проблема проявляется особенно часто из-за потери эластичности материала при низких температурах. Дабы ремень не оборвался - рекомендуется оперативная диагностика на СТО.

Стук

Наиболее критичная ситуация связана со стуком при обрыве ремня ГРМ. Как правило, звук раздается однократно, после чего двигатель глохнет. В подобных случаях высока вероятность капитального ремонта или замены силового агрегата, что сопряжено со значительными временными и финансовыми затратами, особенно для автомобилей без гарантии.

Стук может также возникать по другим причинам. Например, его появление после заправки и при наборе скорости часто указывает на некачественное топливо. В дизельных двигателях характерные "тракторные" стуки сигнализируют о необходимости замены моторного масла.

Стук в области шаровых опор и сайлентблоков требует незамедлительного обращения в сервис. Аналогичные звуки могут указывать на неисправности стоек стабилизатора или элементов рулевого управления. Стук в амортизаторе является прямым показанием к его замене.

Щелчки

Щелчки при запуске двигателя могут указывать на необходимость очистки дроссельной заслонки. Игнорирование данной проблемы способно привести к нарушениям в работе двигателя.

Скрип

Наиболее распространенной причиной скрипа являются тормозные колодки, звук от которых указывает на необходимость их замены. Кроме того, скрип могут издавать шаровые опоры и сайлентблоки рычагов подвески, от исправности которых зависит устойчивость транспортного средства. При появлении подобных шумов рекомендуется провести диагностику.

Рев и "прострелы"

Данные звуки, как правило, свидетельствуют о неисправностях в системе выпуска отработавших газов.

Гул

Гул часто сигнализирует об износе ступичных подшипников. В автомобилях с механической трансмиссией гул на холостом ходу может указывать на неисправность выжимного подшипника сцепления. Промедление с ремонтом способно привести к затрудненному переключению передач и последующему выходу из строя сцепления.