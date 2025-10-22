Дошиповка шин: можно ли сделать ее своими руками?

Эксперт Тимашов: Дошиповку шин стоит делать только если они не изношены

Даже высококачественные шипованные шины имеют ограниченный срок службы.

Если ваша покрышка все еще в хорошем состоянии, но уже потеряла половину шипов, есть вариант их восстановить самостоятельно или обратиться в специализированный сервис. Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов отмечает, что дошиповку шин стоит делать только в том случае, если шины новые и качественные.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Дошиповка выполняется в случае потери 10-2 % шипов для восстановления зимних шин. При этом износ покрышки не должен превышать 25%. Метод эффективный, но, как всегда, могут быть нюансы субъективного характера, зависящие от навыков исполнителя, плюс от качества и конструкции устанавливаемых шипов. В любом случае заводского качества установленных шипов достичь сложно.

К плюсам дошиповки можно отнести продление эксплуатации шин, обеспечение лучших сцепных свойств, устранение дисбаланса, отмечает специалист.

Среди минусов дошиповки можно отметить финансовые траты и потерю времени, связанную с процессом ремонта зимней шины.

