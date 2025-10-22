Названы самые интересные автомобили из коллекции Никиты Михалкова

Известный деятель киноискусства, Никита Михалков, знаменитый обладатель премии «Оскар», 21 октября отмечает свой 80-летний день рождения. Autonews.ru решил изучить, какие транспортные средства входили в личный автопарк известного кинорежиссера, которого не раз замечали за рулем.

ГАЗ-24 «Волга»

Первым автомобилем Михалкова был ГАЗ-24 «Волга» советского производства. Данная модель выпускалась на Горьковском автозаводе с 1968 по 1992 годы, в процессе производства подвергаясь обновлениям. На седан устанавливался двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 95 лошадиных сил. Существовала и особая модификация с V-образным 8-цилиндровым двигателем объемом 5,5 литра, прозванная в народе "догонялкой". Какой именно двигатель был установлен на «Волге» Михалкова, остается неизвестным.

В эпоху СССР известный режиссер мог себе позволить автомобиль премиум-класса зарубежного производства. Речь идёт о Mercedes-Benz S-Class в кузове W116, представлявшим собой первое поколение данной модели. Наиболее распространенной была модификация с индексом 280, что говорило о наличии 2,8-литрового двигателя. Также встречались варианты с моторами объемом 3,5 литра.

Range Rover Sport

Михалкова не раз видели за рулем британского кроссовера премиум-класса с установленным на нём проблесковым маячком. Режиссер утверждал, что транспортное средство принадлежит Министерству обороны, а наличие спецсигналов связано с его должностью председателя общественного совета при ведомстве. Правомерность использования мигалок вызывало вопросы у депутатов Государственной думы, но проверка Генеральной прокуратуры не выявила никаких нарушений.

Производство Range Rover Sport началось в 2005 году, и в настоящее время выпускается уже третье поколение данной модели. Кроссовер оснащался широкой гаммой двигателей, как бензиновых, так и дизельных. Существует и «заряженная» версия SVR с двигателем, развивающим мощность 550 лошадиных сил.

ГАЗ «Тигр»

В коллекции режиссера присутствует и автомобиль, внешне напоминающий военную технику. Михалков владеет гражданской версией бронеавтомобиля, выпущенной ограниченным тиражом. На этот автомобиль устанавливается дизельный двигатель объемом 5,9 литра и мощностью 205 лошадиных сил. Сегодня «Тигры» можно найти в продаже. Возможно, это списанные армейские экземпляры. Их цена может достигать 28 миллионов рублей.