Какое масло лучше для мотора зимой

Эксперт Бахарев рассказал, какое масло лучше для мотора автомобиля зимой
Синоптики уверены, что нынешняя зима будет холоднее предыдущей. Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев рассказал "Российской газете", как точный выбор масла поможет провести зимний сезон без проблем для двигателя.
"С наступлением холодов особенно важно, чтобы моторное масло сохраняло текучесть и обеспечивало легкий пуск двигателя. Если масло загустевает, стартеру становится труднее прокручивать коленвал, а смазка узлов происходит с задержкой, что ускоряет износ. Главный показатель зимней пригодности масла - его вязкостный класс по SAE. Для холодного климата лучше выбирать масла с маркировкой 5W или 0W. Чем меньше цифра перед "W", тем легче масло прокачивается при отрицательных температурах. Например, SAE 0W остается жидким даже при морозах ниже -35 °C, тогда как 5W рассчитано примерно до -30 °C. Очень важным параметром является содержание базовых масел IV-группы. За счет применения ПАО моторные масла обладают большим пределом "температурной прочности" как в холодное время года, так и при высоких температурах, что обеспечит надежную и беспроблемную эксплуатацию двигателя в любую погоду. Не менее важно убедиться, что масло оригинальное. Контрафактная продукция часто не соответствует заявленным характеристикам и может потерять текучесть уже при небольшом минусе. Причем под контрафактной продукцией нужно понимать не только откровенную подделку, но и масла из "теплых" стран, которые имеют существенное отличие по таким показателям, как CCS (проворачиваемость) и MRV (прокачиваемость). Эти параметры показывают, насколько проще будет запустить двигатель в мороз. Также нужно обращать внимание на температуру застывания масла. Все вышеупомянутые показатели можно найти в техническом описании на продукте. Поэтому покупать масло стоит только у проверенных продавцов или официальных представителей, если речь идет об иностранных брендах. Перед зимой стоит проверить дату производства и состояние канистры - свежесть и герметичность упаковки напрямую влияют на качество. Также важно помнить, что другие технические жидкости в автомобиле необходимо как минимум проверить на чистоту и температуру замерзания (антифриз, жидкость стеклоомывателя), чтобы избежать неожиданностей в морозное утро. Тормозную и жидкость сцепления, лучше перед сезоном заменить, ведь срок их службы в среднем около 2 лет, либо 30 000 км", - отметил специалист.