Эксперт рассказал об особенностях взаимодействия шин с дорогой

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях взаимодействия шин с дорогой

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что коэффициент трения современных шин может быть больше единицы?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Коэффициент трения шины – это отношение между силой трения и силой нормальной реакции (по сути, силы, прижимающей колесо к дороге).

Сила трения зависит от множества факторов, но прежде всего это свойства трущихся поверхностей: профиль и состояние асфальта, а также состав и особенности резиновой смеси шины.

Теоретическая физика эти нюансы опускает, и по ней коэффициент трения не может быть больше единицы. Однако на практике поверхность дороги никогда не бывает идеально ровной, и резина как бы обтекает микронеровности, зацепляясь с ними: работает не только трение.

Более того, создаются всё более «липкие» резиновые смеси, добавляющие к трению адгезию. Шины с коэффициентом трения значительно большим единицы в автоспорте есть уже давно. Но это достигается за счет такого состава резины, который непригоден в повседневной эксплуатации.