В России скорректировали стоимость флагманского Jaecoo J8

Цены на кроссовер Jaecoo J8 в России пошли вверх. Все комплектации машины, представленные на российском рынке, одномоментно подорожали на 100 тысяч рублей. Модель 2025 года сейчас доступна только в одной модификации — Active. Недавно и на неё изменилась цена, но на более существенную сумму в размере 250 тысяч рублей.

© Quto.ru

Таким образом, Jaecoo J8 прошлого года выпуска на данный момент предлагается в версии Active за 4 274 000 рублей, в модификации Supreme — за 4 724 000, а в самой насыщенной по опциям комплектации Supreme V — за 5 024 000 рублей, пишут «Автоновости дня».

Все варианты кроссовера оснащаются двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 249 лошадиных сил с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода. Однако конструкция полного привода различается в зависимости от выбранной комплектации.

В версиях Active и Supreme используется интеллектуальный полный привод, который работает в связке с системой IPB (интегрированный сервоусилитель тормозов) и предлагает водителю на выбор семь режимов движения.

Топовая версия Supreme V получила более продвинутую систему — AWD Torque-Vectoring. Её главное отличие в наличии двух муфт на полуосях вместо одной, что позволяет независимо перераспределять крутящий момент между левым и правым задним колесом. Кроме того, в конструкции заднего дифференциала предусмотрена кулачковая муфта, которая полностью размыкает связь с карданным валом, когда использование полного привода не требуется.