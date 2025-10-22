Почему нельзя заправлять авто разбавленным топливом

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что на российских АЗС начали разбавлять бензин, чтобы удерживать цены на топливо. По его словам, на станциях за счет неких добавок изменяют октановое число топлива — показатель, который характеризует способность бензина сопротивляться детонации (самовоспламенению) в двигателе внутреннего сгорания. Чем чревато использование разбавленного топлива для автомобиля, разбиралась «Вечерняя Москва».

Автоэксперт Владимир Бахарев отметил, что у него как у автовладельца при ответе на этот вопрос пошли мурашки по коже — настолько опасно применение разбавленного бензина для двигателя.

— Это может обернуться большой бедой. Но вопрос в том, чем именно разбавляют бензин. Если это какая-то гигроскопичная жидкость, то это может привести к очень глубоким проблемам с двигателем, — рассказал эксперт.

Бахарев добавил, что у него нет уверенности в массовом характере этой проблемы. Такого же мнения придерживается и независимый автоэксперт Дмитрий Попов, который в беседе с «Вечерней Москвой» сказал, что участие крупных сетей в таких махинациях маловероятно.

— Во-первых, это чревато потерей доверия, имиджа. А конкуренция на рынке бензина, несмотря на то что производителей не так много, достаточно велика. Потерять клиентов за счет такого дешевого трюка, как разбавление бензина, довольно просто, — указал собеседник «ВМ».

Кроме того, разбавить бензин не так уж и просто, как это может показаться. Топливо, как правило, хранится в огромных емкостях объемом от 20 тонн и более. Соответственно, чтобы разбавить бензин, понадобилось бы влить не менее тонны воды или других примесей.

— Самое главное — толк от этого будет на самом деле микроскопический. Может быть, маленькие заправки этим и занимаются, но на их собственный страх и риск, — считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что на многих машинах пишут, какое октановое число бензина им необходимо — не ниже 92 или не ниже 95. Если водитель, машина которого требует бензин АИ-92, заправляет авто «по нижней границе», при снижении показателя октанового числа в разбавленном бензине он заметит существенную разницу.

— Это будет сопровождаться негативным воздействием на поршневую группу, потому что октановое число показывает способность бензина к взрыву, воспламенению. Соответственно, он будет дольше гореть, а это значит, что паровоздушная смесь будет догонять поршень в цилиндре и бить по нему. Это стуки поршневых пальцев, потери мощности и другие неприятные последствия, в том числе повышение угрозы безопасности, — предупредил Попов.

