Skoda Superb с дизельным мотором прошла 2800 км на одном баке

Лифтбек Skoda Superb с дизельным силовым агрегатом установил новый мировой рекорд по экономичности, преодолев 2 831 километр без дозаправки. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

За рулем автомобиля находился победитель Европейского чемпионата по ралли 2025 года Мико Марчик. Путешествие началось в Лодзи (Польша) и прошло через Германию, Францию, Нидерланды и Бельгию. Средняя скорость составила около 80 км/ч, а расход топлива - 2,61 литра на 100 км. Это значительно ниже официального показателя в 4,8 литра на 100 км. На одном из участков во Франции, при попутном ветре, расход упал до рекордных 2,2 литра на 100 км.

В заезде участвовал базовый Superb с 2,0-литровым двигателем TDI мощностью 148 л.с., передним приводом и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Автомобиль был оборудован шинами с низким сопротивлением качению и спортивной подвеской, что улучшило аэродинамику. Объем бака составлял 66 литров, а общий пробег чешского лифтбека составлял около 20 000 км.

Впрочем, несмотря на установленный рекорд, Марчик стремится к новым вершинам. Его амбициозная цель - преодолеть порог свыше 3000 километров на одном баке топлива. Он уверен, что это возможно, вспоминая свой предыдущий заезд, который включал сложные подъемы и ночные гонки в Германии при температуре до 1°C. Он также полагает, что использование дизельного топлива премиум-класса может повысить его шансы на успех.

