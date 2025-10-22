Сколько на самом деле стоит подготовить автомобиль к зиме

Как рассказал "Российской газете" технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, в последние годы подготовка машины к зимнему сезону стала заметно более затратной вне зависимости от бренда - будь то отечественные, китайские или европейские автомобили.

На расходы влияет не только марка, но и предпочтения водителя по запчастям, регион ремонта, состояние авто и специфика обслуживания. По данным аналитической службы международной сети автосервисов Fit Service, средняя сумма одного визита в сервис осенью 2025 года достигла 12 598 рублей, что на 4% больше, чем месяцем ранее, и на 12% превышает прошлогодние показатели. Если рассматривать динамику за девять месяцев, рост среднего чека составил 17% год к году. То есть, именно динамика +17% отражает общее подорожание на услуги автосервисов за год.

Чтобы автомобиль не доставил хлопот в первые же морозы, а также уверенно пережил российскую зиму, необходима продуманная подготовка к сезону. Можно предложить три сценария подготовки авто к зиме: базовый, оптимальный и расширенный.

Базовый вариант подходит тем, кто регулярно обслуживает авто и уже имеет комплект подходящей резины. Здесь задача сведена к минимуму - своевременная переустановка шин, настройка геометрии, смена омывающей жидкости на зимнюю, проверка стеклоочистителей и простая диагностика. Обнаруженные незначительные неисправности можно ремонтировать постепенно, плавно распределяя бюджет на несколько месяцев. Минимальные затраты на такой подход - от 5 до 20 тысяч рублей, итоговая сумма зависит от авто и региона.

Оптимальный сценарий подойдет гораздо большей категории водителей: если зимней резины нет, придется вложиться в новые шины. Цены на резину подросли на 5-15% за год, а на кроссоверы - шины будут заметно дороже. Российский рынок сегодня предлагает широкий ассортимент покрышек. Но важно не гнаться за самым бюджетным вариантом и отдавать предпочтение проверенным маркам с хорошими отзывами пользователей и экспертными оценками. Практически для всех автомобилей актуальна комплексная диагностика. Ее полезно планировать именно перед зимой, до заморозков: проверить и заменить техжидкости, фильтры, тормоза, аккумулятор, отопитель и освещение, убедиться в исправности всех электронных систем. Подобная подготовка требует бюджета 40-60 тысяч рублей, включая стоимость новой резины, мелкий ремонт и ТО.

Расширенный план рекомендуется владельцам старых машин, а также при длительных интервалах между сервисом. В холода быстро проявляются скрытые неисправности, из-за чего возрастает нагрузка на подвеску, аккумулятор, тормозную и другие систему. Чаще всего устранить проблемы можно только полноценным, объемным ремонтом. В этом сценарии также важно начать подготовку с тщательной диагностики. После - составить список приоритетных работ. Довольно часто осенью на автосервисы приезжают автомобили, которым требуется замена амортизаторов, сайлентблоков, резиновых уплотнителей. На такое полноценное восстановление авто к зиме затраты обычно стартуют от 70 тысяч рублей, для старых автомобилей с агрегатными ремонтами - могут перевалить и за 100 тысяч.

Вопрос смены резины в октябре уже остро стоит для большинства регионов России: рекомендую ориентироваться на ночные температуры и не ждать первого снега. При стабильных +5 градусов и ниже летние шины становятся дубовыми, ухудшается торможение и маневренность. Переобуваться целесообразно заранее, чтобы избежать очередей и риска аварий. Передвигаться в условиях промерзшей резины - все равно что ехать на лыжах.