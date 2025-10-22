Михаил Салкин: от штрафа за телефон за рулем может не спасти даже hands-free

Он напомним, что пункт 2.7 ПДД запрещает водителю пользоваться телефоном во время движения автомобиля, если телефон не оборудован устройством, позволяющим осуществлять общение без помощи рук. Нарушение этого правила чревато административной ответственностью по статье 12.36.1 КоАП РФ, а именно – наложением штрафа в размере 1,5 тысячи рублей. При этом штрафа можно избежать, отметил юрист.

Чтобы не попасть на штраф за использование мобильника в машине, можно использовать систему hands-free. С точки зрения закона это допустимо, однако практика работы ГИБДД и судов показывает, что сам факт наличия телефона в руке иногда может быть расценен как нарушение. Будьте бдительны и не отвлекайтесь на мелочи, когда вы за рулем!